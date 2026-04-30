Кризата стигна небето. Авиокомпаниите отстъпват, полети се отменят

Към момента няма риск от недостиг на авиационно гориво в България, но глобалната несигурност вече оказва осезаем натиск върху авиационния сектор. Това заяви председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков в ефира на БНТ.

По думите му доставките за страната са гарантирани, а полетите се изпълняват нормално. Въпреки това международната обстановка започва да променя поведението на авиокомпаниите и да създава напрежение преди активния летен сезон.

„В нашата страна мисля, че трябва да сме спокойни. Имаме една рафинерия, където има дерогации и доставките на гориво са редовни и не мисля, че може да се притесняваме към момента за доставки на гориво на българските летища“, каза Иванджиков.

По думите му към момента няма анулирани полети до български летища и трафикът се запазва стабилен. Основните притеснения обаче са насочени към следващите месеци, когато натоварването традиционно се увеличава и всяко сътресение може да има по-сериозен ефект.

Несигурната международна обстановка вече започва да влияе върху планирането на полети. Появяват се сигнали за задържане и дори отмяна на чартърни програми, което е първи индикатор за предпазливост в сектора. Авиокомпаниите внимателно преоценяват риска и се стремят да ограничат потенциалните загуби.

„Големите авиокомпании в Европа и в Азия планират и вече го правят - анулират полети до дадени дестинации, където са не толкова печеливши, а задържат отварянето на нови линии“, посочи още Иванджиков.

Ако кризата се задълбочи, ефектът може да стане още по-осезаем - с повече отменени полети, ограничени маршрути и допълнителен натиск върху цените на билетите, което ще засегне както авиокомпаниите, така и пътниците.

