Механик посочи най-добрия автомобил втора ръка

Механик на име Хуан Хосе Ебенезер сподели в социалните мрежи кой автомобил би избрал, ако основните му критерии бяха дълголетието и надеждността.

Неговият избор не е японски или корейски модел, а Volvo S60 първо поколение с 2,4-литров дизелов двигател със 130 конски сили.

Той специално похвали неговия петцилиндров дизелов двигател, който сред познавачите на марката е известен със здравата си конструкция, загладената работа и дългия си експлоатационен живот. Именно тези двигатели през годините придобиха почти култов статус сред феновете на Volvo.

Въпреки че първото поколение на S60 беше представено в началото на 2000-те години, механикът смята, че този модел и днес не изглежда остарял, когато става въпрос за комфорт, безопасност и качество на изработката.

Марката Volvo от десетилетия се свързва именно с безопасността, а S60 е един от моделите, които допълнително затвърдиха тази репутация.

Все пак експертът предупреждава, че самото име на модела не е достатъчна гаранция за добра покупка. При употребяваните автомобили от решаващо значение са сервизната история, редовната поддръжка и начинът, по който превозното средство е било използвано преди продажбата.

Поради тази причина той препоръчва Volvo S60 първо поколение на шофьори, които търсят изгоден, сигурен и издръжлив автомобил за ежедневно каране, но и за по-дълги пътувания.

Ако е добре поддържана, експертът смята, че тази кола може да бъде един от най-рентабилните избори на пазара на втора ръка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com