Тя е на-високият модел в света. Цели 206 см
Минувачите се обръщат след нея
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Минувачите се обръщат след нея
На специално събитие американският технологичен гигант ще представи новите си продукти
Приходите ще бъдат насочени към фондация
Милиони се чудят дали са брат и сестра, а вирусно видео промени живота на 24-годишната Анастасия Костромитина
Продажбите ще започнат във Великобритания и Холандия през август
Става дума за модел, който днес помнят само най-запалените автоентусиасти
Тя не е нито японска, нито електрическа
Тази кола може да бъде един от най-рентабилните избори на вторичния пазар
В подкаста "Храмът на историите" тя говори за прошката към Дивна, гнева, страха и нуждата да даде любов на себе си
Засега липсват технически подробности за новия модел
Забравен модел изскочи на върха
Очаква се първият прототип да бъде представен публично по време на специализираното изложение "ЕКСПО 2027" в Белград
Моделът няма да получи наследник
Точната дата на пускане на пазара на модела все още не е обявена
Каква е причината?
Той има най-нисък процент на удовлетвореност сред шофьорите
Промяната ще бъде трудна за преглъщане
Топ дизайнерката показа шеметен модел в галерия „Милениум“
Това става възможно благодарение на стратегическия алианс между два автогиганта
Очаква се догодина услугата да бъде въведена и в Лос Анджелис