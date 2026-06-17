Механик посочи най-добрата кола за купуване

Популярният в мрежата механик и пилот на Ауди Матео Полони сподели коя е една от най-добрите коли на пазара в момента според него.

Става дума за Porsche Cayman, истински спортен звяр на компанията от Цуфенхаузен. "Тук имаме четири екземпляра от модела. Единият вече е готов отвън и ви казвам, че това е кола, която си струва да притежавате. Още повече, че следващото поколение вероятно ще бъде изцяло електрическо. Надявам се да не направят тази грешка", коментира той във видео.

Полони, който наскоро нарече новото Audi RS5 "слон в стъкларски магазин", припомня кои са версиите на Cayman: "Ако изключим пистовото GT4, която е в съвсем друга категория, моделът има три поколения: 987, 981 и 718. Ако търсите по-модерен автомобил, изберете 718. Върви изключително много, удобен е и харчи малко. Само че си е чиста "костенурка", защото е с 4-цилиндров турбо мотор. Честно казано, звукът му е ужасен, но пак е сто пъти по-добре от електромобил".

"Ако търсите кола за истински ценители – нищо че е малко по-бавна, но пък има автентичния звук на Porsche – трябва да заложите на 6-цилиндровия атмосферен мотор. Него го монтират в първите две поколения, 987 и 981. По възможност я вземете с ръчни скорости. Ако ли не, бягайте далеч от стария Tiptronic в първата серия и търсете PDK кутия, която се появява след фейслифта на 987. Още по-добре е да изберете версиите S, а най-връхната точка са специалните серии като тази тук – казва той, посочвайки автомобил в сервиза си. – Това е Cayman R. А ако искате да я направите още по-забавна за каране, еди самоблокиращ диференциал, какъвто имаме в склада, ще промени колата до неузнаваемост", продължава механикът, цитиран от "Аутомедия".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com