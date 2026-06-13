Механик назова най-надежната марка коли
Той обясни избора си, като подчерта несравнимото качество на инженерството на тази компания
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Той обясни избора си, като подчерта несравнимото качество на инженерството на тази компания
Експертът каза, че препоръчва закупуването на тези електрически превозни средства
Според експерта тези автомобили е по-добре да се избягват
Експертът посочи своя любим модел
И препоръча към кои марки да се насочим
Те са по-скъпи и имат по-лош бензинов и дизелов пробег