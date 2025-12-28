Механик посочи 10 коли, които се развалят много често

Когато купувате автомобил, е важно да бъдете внимателни, тъй като избраният от вас модел определя колко често ще трябва да го карате на ремонт. За съжаление някои автомобили се повреждат доста често.

Собственикът на блога Engine Rev Up и механик Джейкъб Картър, в коментар за GOBankingRates, идентифицира автомобили, които имат много висок шанс да се повредят след 100 000 мили. Той препоръчва да се избягват тези модели.

Nissan Altima

Експертът заяви, че Nissan Altima предлага сравнително високо ниво на комфорт за своя клас. Освен това той заяви, че цялостната надеждност далеч не е най-лошата, но моделът има едно слабо място: безстепенната трансмисия, която е склонна към преждевременна повреда.

BMW Серия 3

BMW Серия 3 е доста комфортен автомобил със спортен характер. Картър обаче сподели, че този модел изисква високи разходи за поддръжка, а някои двигатели често се повреждат.

Land Rover Discovery

Експертът призна, че Land Rover Discovery е красив автомобил и се справя добре с офроуд. Недостатъците на модела обаче включват проблеми с въздушното окачване, електрическите системи и преждевременната повреда на трансмисията.

Fiat 500

Fiat 500 е стилен компактен автомобил, идеален за градско шофиране. Според експерта обаче този модел страда от проблеми с двигателя, а течовете на масло остават често срещан проблем.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler остава емблематичен SUV, отличаващ се с изключителните си офроуд възможности. Картър заяви, че макар автомобилът да предлага приятно изживяване при шофиране, той е склонен към ръжда, проблеми с управлението и окачването.

Ford Fiesta

Ford Fiesta е ценен заради своята маневреност и нисък разход на гориво. Този модел обаче има проблеми с трансмисията и електрическата система, така че е най-добре да се избягва, каза Картър.

Chrysler 200

Експертът сподели, че Chrysler 200 често се нуждае от ремонт на двигателя, трансмисията и електрическата система при относително малък пробег. Той призна, че това е сравнително удобен автомобил за своя клас, но проблемите с надеждността могат да бъдат разочароващи за собствениците.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan остава един от най-популярните автомобили на германската марка. Картър обаче заяви, че кросоувърът често се сблъсква със скъпоструващи проблеми, които стават очевидни малко след достигане на 160 000 километра.

Mini Cooper

Mini Cooper се откроява от конкурентите си със стилен дизайн и приятно управление. Експертът обаче не препоръчва закупуването на този автомобил. Според него този модел страда от постоянни проблеми с турбокомпресора, окачването и електрическата система.

Tesla Model S

Според Картър електрическият автомобил Tesla Model S е известен с впечатляващото си ускорение и напредналите си технологии. Този модел обаче изисква и значителни инвестиции за подмяна на батерията.

Кой популярен луксозен кросоувър не бива да купувате?

Consumer Reports предупреди шофьорите да стоят далеч от кросоувъра Alfa Romeo Tonale. Експертите казват, че автомобилът предлага нестабилно возене и лоша звукоизолация.

Експертите също критикуваха неудобните контроли в интериора на Alfa Romeo Tonale и призоваха купувачите да обмислят конкурентите му. Consumer Reports по-специално препоръча вместо това BMW X1.

