Калин Стоянов хвърли бомба за кабинета: Ще потулват „Петрохан“!

Депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов отправи тежки обвинения срещу новия служебен кабинет и представители на ПП-ДБ, свързвайки ги със скандала около хижа „Петрохан“. В публикация във Фейсбук той заяви, че правителството ще направи опит да потули „огромен педофилски скандал“. Изказването му предизвика остри реакции заради силния език и политическите внушения. Стоянов директно постави под съмнение безпристрастността на служебната власт.

Обвинения към ПП-ДБ и прехвърляне на вина

Стоянов заяви, че представители на ПП-ДБ, които често участват в телевизионни дебати, се опитват да прехвърлят вина върху него, за да отклонят вниманието от случая. По думите му са правени внушения, че като бивш директор на ГДБОП е имал отношение към проверка по сигнал от 2022 година.

Той категорично отрече сигналът да му е бил докладван и настоя директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП публично да потвърди това. Стоянов постави въпроса и през кои ръководни служители е преминал сигналът, какви резолюции са били поставени и кой е подписал прекратяването на работата по него.

Оръжията и връзките с бивши министри

Депутатът засегна и темата за раздадените оръжия на групата „рейнджъри“, чиито членове бяха открити мъртви в района. Според него оръжията са били предоставени от началник на РУ-Монтана по време, когато министър на вътрешните работи е бил Бойко Рашков, както и при директори на ОДМВР-Монтана, назначени тогава.

Стоянов посочи още, че възстановяването на определени служители в МВР не е било негово решение, а е резултат от съдебни решения след незаконни уволнения.

Политически внушения и връзки със скандала

В публикацията си той обвърза имена на политици от ПП-ДБ с процеси по легитимиране на организации и структури, свързани със случая. Според него представители на формацията са посещавали хижата в период, когато там са се случвали тежки престъпления.

Стоянов твърди, че същите лица днес се опитват да се дистанцират от последиците. Той изрази възмущение от публични изказвания, в които обвиняеми лица са били определяни като „добри хора“, въпреки тежките обвинения срещу тях.

Удар по служебното правителство

Най-остра беше позицията му спрямо служебния кабинет, който той нарече „Йотова-Сорос-Петрохан“. Според Стоянов правителството е „стратегически подбрано“ и ще направи опит да прикрие случая.

Към момента няма официална реакция от страна на засегнатите политически сили и представители на служебната власт. Скандалът около „Петрохан“ продължава да предизвиква политически сблъсъци и взаимни обвинения.

Ето и пълния текст на поста във Фейсбук на Калин Стоянов:

„Във вчерашния ден, вечно присъстващите в ефира на националните телевизии представители на ПП-ДБ, замесени в скандала около хижа „Петрохан“, се опитаха да прехвърлят вина и върху мен, вероятно с цел да отклонят общественото внимание и да се представят като жертви в този тежък криминален случай.

Асен Василев направи внушение, че едва ли не аз съм извършвал проверката по сигнала, подаден в ГДБОП през 2022 година. Категорично заявявам, че докато заемах поста директор на ГДБОП, този сигнал не ми е докладван - факт, който лесно може да бъде проверен. В тази връзка считам за редно директорът на дирекция

“ Киберпрестъпност“ към ГДБОП публично да потвърди това обстоятелство.

Освен това е важно да стане ясно през кои ръководни служители е преминал сигналът, какви резолюции са били поставени и най-вече, кой е разписал предложението за прекратяване на работата по сигнала. Допускам, че това може да е някой ръководен служител, който е близък приятел с бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и с бившия министър на МВР Иван Демерджиев.

Асен Василев и Божидар Божанов, направиха и внушения относно раздадените оръжия на групата „рейнджъри“, чиито членове бяха открити мъртви в хижата и под връх Околчица. Лесно проверим факт е, че оръжията са били раздадени от началника на РУ-Монтана (близък до областния координатор на ПП-ДБ за региона) по времето, когато Бойко Рашков беше министър на вътрешните работи, както и при директори на ОДМВР-Монтана, назначени лично от него.

По отношение на твърдението, че Бойко Рашков е уволнил определени служители, а аз съм ги възстановил, следва да се знае, че българският съд е този който възстанови всички служители, които бяха незаконно уволнени от Бойко Рашков.

Представители на ПП-ДБ като Надежда Йорданова, Борислав Сандов и Николай Денков, са съдействали за ускореното легитимиране на скандалната Национална агенция за контрол на защитени територии. Техният министър на МВР Бойко Рашков е въоръжил групата, с чиито оръжия са били простреляни откритите мъртви лица.

Друг техен представител, Васил Терзиев е финансирал групата, за която има множество доказателства, че отделни нейни членове са извършвали сексуално насилие над малолетни и непълнолетни лица.

Същевременно представители на партията, включително Васил Терзиев, Борислав Сандов вероятно и други от ПП-ДБ често са посещавали въпросната хижа, някои пили чайче, други пушили нещо различно от тютюневи цигари, трети се разхождали в компанията на лама Калушев и т.н. Според публични данни те са пребивавали в района, докато там са се случвали тежки престъпления.

Тези хора са създали, подкрепяли, спонсорирали и посещавали структура, свързана с изключително тежки обвинения, а днес упорито се опитват да се разграничат от последствията. Според представители на ПП-ДБ Ивайло Калушев е „добър човек“, въпреки че срещу него има обвинения за блудствени действия и сексуално насилие над малолетни и непълнолетни деца.

Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан", стратегически подбран, със сигурност ще направи опит да потули този огромен педофилски скандал, в който главни действащи лица са представители от партията подкрепяща педофилските секти в България - ПП-ДБ.“

