Първо слово на Гюров: Няма коалиционна математика и скрити договорки

Новият служебен министър-председател Андрей Гюров и кабинетът му положиха клетва пред Народното събрание в присъствието на президента Илияна Йотова. С това правителството официално пое управлението на страната до провеждането на предсрочните избори на 19 април 2026 г. Още от парламентарната трибуна Гюров очерта ясна рамка - без политически пристрастия, без гръмки обещания и с фокус върху честността на вота. Той заяви, че кабинетът ще носи пълна отговорност за действията си.

В обръщението си премиерът подчерта, че служебното правителство няма да подбира задачите си и ще управлява с разум и реалистичен подход. Той декларира, че основната мисия е провеждането на честни избори при нулева толерантност към всякакви опити за подмяна на вота. По думите му изборите трябва да излъчат парламент, който действително представлява обществото, а активността на гражданите е ключова за легитимността на процеса.

Гюров акцентира върху европейската и евроатлантическата ориентация на страната, която според него е стратегически избор, а не временна тактика. Той заяви, че България ще продължи да работи със съюзниците си в ЕС и ООН и ще подкрепя усилията за траен и справедлив мир в Украйна в рамките на международното право. Демокрацията, по думите му, остава единственият работещ механизъм за преодоляване на кризи.

Служебният премиер отправи апел към депутатите да подходят държавнически при приемането на законодателни решения, необходими за работата на кабинета. Той заяви, че правителството няма собствена парламентарна група, но разчита на партньорство с Народното събрание. Подчерта, че няма коалиционна математика, скрити договорки или реваншизъм, а в състава са включени хора с опит, но без партийни зависимости.

Сред приоритетите Гюров посочи гарантиране на финансовата стабилност в условията на удължен бюджет, подготовка на нова план-сметка, прилагане на мерките по пътя към приемане на еврото и справедливо разпределение на средствата за общините. Акцент бе поставен и върху ритмичното изплащане на пенсии и социални плащания, възстановяването на законността в прокуратурата и активната роля на министъра на правосъдието във Висшия съдебен съвет.

Премиерът увери, че институциите ще работят прозрачно и ще предоставят информация навреме, а организацията на гласуването зад граница ще бъде подобрена. „Искаме честни избори и стабилна държава“, заяви той.

По-рано през деня президентът Илияна Йотова подписа указите за назначаване на служебното правителство и за насрочване на предсрочните избори. С отделен указ тя определи и номерацията, наименованията и границите на изборните райони. Държавният глава присъства и на церемонията по полагане на клетва в парламента.

