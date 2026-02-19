Кабинетът "Петрохан"

Не става въпрос за пресконференцията на прокуратурата по случая „Петрохан”. Всъщност и за „Петрохан” става въпрос, но за това след малко.

Думата ни първо е за срещата между президента Илияна Йотова и избрания от нея служебен премиер Андрей Гюров, в която той обяви списъка с министрите си. С целия си авторитет Йотова първо легитимира одиозната фигура на Гюров, а след това прие скандалния състав на служебния му кабинет.

Кой я склони да направи това? Румен Радев има мотив – ще влияе на изпълнителната власт, която организира парламентарните избори, на които сам ще се явява. Има и улики – Хасан Адемов и Корман Исмаилов. И двамата в различна степен са кадри на Ахмед Доган, с когото Радев вече ясно демонстрира, че добре си сътрудничи.

Блед опит за фабрикуване на алиби се наблюдава с назначенията на Надежда Нейнски и Сергей Игнатов. Както Нейнски отдавна не е в СДС, така и Игнатов никога не е бил член на ГЕРБ, така че алибито за равноотдалеченост се разпада на пух и прах.

Най-много улики обаче осезателно е оставил олигархът Иво Прокопиев. Чрез подпомаганата от него политическа секта ППДБ и безбройните НПО-та изхранвани с милионите на Сорос, Прокопиев очевидно ще е силната фигура зад новия служебен кабинет. Като тук имената на Трайчо Трайков, Атанас Запрянов и Георги Клисурски са само пяната на върха на гигантския кален водовъртеж от зависимости, в които новият служебен кабинет се дави.

Да поговорим за слона в стаята. Или по-точно за Ламата в хижата.

Причината на пръв поглед е очевидна. Имаме педофилска секта, протежирана от ППДБ, а също така и новоизлюпено служебно правителство доминирано от ППДБ. Връзките на новите министри с Лама Калушев и неговите покойни последователи се виждат с просто око и без помощта на дрон за 10 бона, купен с недекларирано дарение от ДС милионер.

Притеснителното е, че съдейки от биографиите на някои от новите министри, тук не става въпрос просто за марионетки на определен олигархичен кръг, а за елитен отряд от чистачи на местопрестъпления, които тепърва поемат властта. Разследването за Петрохан вече приключва криминалната си рамка и логично би трябвало да навлезе в дебрите на политическите зависимости, лобизмът и конфликтът на интереси. Но, кой ще управлява държавата, докато службите разследват?

На първо място трябва да отбележим вицепремиерът по сигурността и съдебен министър Андрей Янкулов. Той е част от НПО-то „Антикорупционен фонд”, което извън фактите, че се финансира от мрежите на Сорос, само преди дни изтече и в разследването за дейността на педофилската секта.

През август 2024 г. , „Антикорупционният фонд” на Андрей Янкулов оказва груб опит за институционален натиск върху МВР в опит да се спре разследване срещу Лама Калушев и неговото НПО. С изключително нагъл тон, шефът на АКФ Бойко Станкушев предупреждава тогавашния вътрешен министър, че „рейнджърите” на Калушев са чиста и свята организация и опитите на службите да разследват Ламата-педофил може да се считат за институционален натиск.

Друго острие в Петроханската тема е новият стар министър на екологията Юлиян Попов. Това, че е имал и бизнес отношения с Прокопиев е направо невинна закачка в биографията му. Ламата-педофил Ивайло Калушев подписва меморандум за сътрудничество с екоминистъра Борислав Сандов от ППДБ. Неговата наследничка на поста Росица Карамфилова-Благова признава в отговор на депутатски въпрос през 2023г., че споразумението е скандално и има проблем с „рейнджърите”. Именно Юлиан Попов е следващият министър на околната среда и водите, който след това има повече от година, за да прекрати това споразумение. Но не го прави.

Така че, когато днес Ивайло Мирчев пита защо институциите не са направили нищо по въпроса, за да разкрият Калушев, може спокойно да отправи въпроса си към Юлиан Попов.

Може също така и да попита новия правосъден министър Емил Дечев, който е бил заместник на Надежда Йорданова – настоящата депутатка от ПП-ДБ, която в министерското си амплоа скоростно разреши регистрация на НПО с „национална агенция” в наименованието си, за да се поддържа заблудата за институционалност в дейността на Калушев и последователите му.

Само, че ако го попита, Мирчев ще трябва да попита и Дечев за делото срещу неговия колега Божидар Божанов и тогава може би ще се получи малко срамно.

Срамно е, защото като съдия Емил Дечев показва нежелание да си направи самоотвод по делото срещу Кирил Петков и Божанов. Дечев, държи пламенна реч как ще е обективен в присъдата си и фактът че, Петков лично го е назначавал за заместник-министър няма да повлияе на оценката му, но в крайна сметка, по искане на прокуратурата, си прави отвод.

Този същият правосъден министър сега ще координира дейността на съдебната система и ще надзирава същата прокуратура, която преди е искала отвода му, а сега трябва и да разследва кои политици и защо са нощували на хижата в Петрохан.

Според политическия анализатор Виктор Димчев именно служебният премиер Андрей Гюров е от хората, които също са гостували на педофилската секта. За момента го твърди само той, но не бива да се подценява, защото беше от първите, които твърдяха същото за Васил Терзиев и се оказа прав.

Не на последно място, в бандата на чистачите трябва да се обърне внимание и на вицепремира Стоил Цицелков и земеделския министър Иван Христанов. И двамата показваха хиперактивност в социалните мрежи в посока на разпространяване на всевъзможни конспиративни версии за случая „Петрохан”. Дали, надушвайки че засилената им пропагандна дейност ще бъде възнаградена с министерски постове или просто, за да засвидетелстват вярност към политическата секта на соросоидите, но и двамата имат особено отношение към случая.

Ето, това са хората, които в следващите минимум 2 месеца ще управляват държавата. В техните ръце е властта да се разплете кой и защо е опъвал политически чадър над Ивайло Калушев и неговата секта.

Дали тези хора ще направят всичко възможно случаят да се разплете докрай? Как мислите?

