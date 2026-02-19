Хамид Хамид: Защитниците на педофилите вече си имат правителство

Трябва да приемем няколко важни закона, които да започнат решителна борба срещу педофилията. Този бич ескалира в последните няколко години в обществото. Наблюдаваме все повече и все по-дръзки престъпления, извършвани срещу малолетни и непълнолетни и трябва да вземем мерки за това. Това каза народният представител от ДПС-Ново начало Хамид Хамид в пленарната зала на НС по време на дебатите по поправките в закона за закрила на детето, които въвеждат публичен списък на педофилите в страната.

Приветстваме този законопроект. На 22 декември 2025 сме внесли законопроект, който ще бъде третата стъпка и се надявам в следващите дни да го разгледаме. Там предлагаме рязко увеличение на наказанията, предвидени за престъпленията блудство и следващите престъпления от глава "Разврат" на НК, посочи юристът.

Цялата тази грозна проява има и своите политически измерения. Редица неправителствени организации, цяла мрежа, т.нар. соросоидна мрежа, е впрегната в борбата срещу традиционното българско семейство и всички ние трябва да дадем отпор срещу тази организирана престъпна група, категоричен бе Хамид.

Обществото днес се пита дали има и парламентарни групи, които се хвърлят на амбразурата, за да защитават педофилските прояви. Отговорът го знаем всички. Преди малко обаче видяхме, че тези защитници на педофилските мрежи, които притискаха държавни институции да защитават педофилски НПО-та, вече си имат и правителство, макар и служебно. Педофилите проникнаха в правителството на България. Трябва да вземем решителни действия и да спрем педофилията в България, отсече Хамид Хамид.

