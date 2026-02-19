Щафетата е предадена. Служебното правителство пое контрола

Официалното предаване на властта в българските институции започна с клетвата на служебния кабинет, оглавен от Андрей Гюров, в пленарната зала на Народното събрание. С този акт редовното правителство отстъпи място на временното управление, което ще ръководи страната до излъчването на нов парламент и редовен кабинет.

След церемонията в парламента в Министерския съвет се състоя символичното предаване на изпълнителната власт. Досегашният премиер Росен Желязков предаде поста на Андрей Гюров, подчертавайки, че моментът не е просто административна процедура, а поемане на отговорност. „В живота на управленеца има две важни дати - когато поема кормилото и когато го пуска“, заяви Желязков и благодари на министрите и администрацията за работата им. Той отбеляза, че приемствеността е ключова, а предаването на щафетата може да бъде „факел, който осветява пътя напред“.

Андрей Гюров от своя страна подчерта, че обществото притежава „демократичен инстинкт“, който насочва към съхранение на държавността. Той заяви, че служебният кабинет няма да действа с реваншизъм, а с ясни правила и прозрачност. Според него връщането на доверието минава през честни избори, отчетност и икономическа стабилност. „Захващаме се веднага със задачите“, каза Гюров.

Новото правителство поема управлението на всички министерства, като единственият министър, който запазва поста си, е ген. Атанас Запрянов в отбраната. В структурата на кабинета беше създадена и нова позиция - вицепремиер за честни избори, която ще се изпълнява от Стоил Цицелков. Мария Недина ще заеме поста вицепремиер по европейските средства - ресор, който в предишния кабинет беше координиран от Томислав Дончев в качеството му на заместник министър-председател и министър на иновациите и растежа.

Президентът Илияна Йотова подписа указите за назначаването на служебния кабинет и за насрочване на предсрочните парламентарни избори на 19 април. С това започва нов кратък управленски цикъл, чиято основна задача ще бъде организацията на вота и поддържането на стабилността в страната.

Рокадите по министерства формално очертават ясната смяна на премиера - Росен Желязков отстъпва мястото си на Андрей Гюров - както и цялостно пренареждане на изпълнителната власт в навечерието на изборите.

Вицепремиер по европейсĸите средства – Томислав Дончев ⇒ Мария Недина

Министър на правосъдието – Георги Георгиев ⇒ Андрей Янкулов (който ще бъде и вицепремиер)

Министър на финансите – Теменужка Петкова ⇒ Георги Клисурски

Министър на външните работи – Георг Георгиев ⇒ Надежда Нейнски

Министър на вътрешните работи – Даниел Митов ⇒ Емил Дечев

Министър на отбраната - Атанас Запрянов - остава

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Иванов ⇒ Ангелина Бонева

Министър на труда и социалната политика – Борислав Гуцанов ⇒ Хасан Адемов

Министър на образованието и науката – Красимир Вълчев ⇒ Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването – Силви Кирилов ⇒ Михаил Околийски

Министър на културата – Мариан Бачев ⇒ Найден Тодоров

Министър на земеделието и храните – Георги Тахов ⇒ Иван Христанов

Министър на околната среда и водите – Манол Генов ⇒ Юлиан Попов

Министър на иновациите и растежа - Томислав Дончев ⇒ Ирена Младенова

Министър на транспорта и съобщенията - Гроздан Караджов ⇒ Корман Исмаилов

Министър на икономиката и индустрията – Петър Дилов ⇒ Ирина Щонова

Министър на енергетиката – Жечо Станков ⇒ Трайчо Трайков

Министър на електронното управление – Валентин Мундров ⇒ Георги Шарков

Министър на туризма – Мирослав Боршош ⇒ Ирена Георгиева

Министър на младежта и спорта – Иван Пешев ⇒ Димитър Илиев

