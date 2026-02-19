Виктор Димчев изригна: Скандален вицепремиер в новото правителство!

Политическият анализатор Виктор Димчев предизвика остри реакции с публикация във Фейсбук, в която атакува състава на новото служебно правителство. В поста си той отправя тежки обвинения към бъдещия вицепремиер и министър правосъдието Андрей Янкулов (на снимката горе) и напомня за политически зависимости. Коментарът идва на фона на обявените предсрочни избори на 19 април и вече предизвика поляризирани реакции онлайн.

„Вече е официално - ще имаме честни избори на 19 април, защото вече ще имаме вицепремиер по честните избори“, пише Димчев с ироничен тон. В публикацията си той твърди, че бъдещият вицепремиер по правосъдието е „слагал чадър върху сектата на Петрохан - от АКФ, едно от безбройните прокопиеви НПО-та“.

В поста си анализаторът разширява критиките и към останалата част от кабинета. Той твърди, че в състава има представители, които свързва с ДПС и с т.нар. партии на протеста, както и хора, които определя като част от „стария политически модел“. Димчев заявява, че според него правителството е „пресъздаване на сглобката Радев-Доган-НПО-тата на ППДБ“ и ще гарантира, че резултатите от изборите няма да бъдат оспорвани.

Публикацията му бързо събра десетки коментари и споделяния, като част от потребителите подкрепиха тезата му, а други я определиха като политическа провокация. Към момента няма официална реакция от страна на засегнатите лица по повод отправените обвинения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com