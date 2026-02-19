Новото служебно правителство влиза във властта

Очаква се днес служебното правителство начело с Андрей Гюров да положи клетва пред Народното събрание. След това в Министерския съвет ще се състои официалната церемония по предаване и приемане на властта.

Президентът Илияна Йотова вече обяви, че ще подпише указ за назначаването на кабинета и за насрочване на избори на 19 април. Самият Гюров заяви, че лично е провел разговорите за състава и поема пълната отговорност за министрите.

Клетвата и предаването на властта

Днешният ден започва със заседание на парламента, в рамките на което членовете на служебния кабинет ще положат клетва. Веднага след това в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе церемония по приемствеността между старото и новото управление, съобщиха от правителствената пресслужба.

Процедурата се развива след като кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи на държавния глава състава на бъдещото правителство. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще издаде необходимите укази както за назначаването на служебния кабинет, така и за насрочването на предсрочни парламентарни избори на 19 април.

„Ще издам указ за назначаване на Вашия служебен кабинет и ще очаквам Вашата клетва пред Народното събрание", заяви президентът. От своя страна Гюров подчерта пред журналисти: „Провеждал съм разговорите самостоятелно и нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет."

Структура и ключови назначения

В предложения състав е предвидена позиция на вицепремиер за честни избори. За този пост е номиниран Стоил Цицелков. Служебен вицепремиер и министър на правосъдието ще бъде Андрей Янкулов, а ресорът на европейските средства като вицепремиер ще поеме Мария Недина.

Министерството на финансите ще бъде ръководено от Георги Клисурски. За министър на вътрешните работи е посочен Емил Дечев, а външната политика ще бъде поверена на Надежда Нейнски.

В състава на кабинета влизат още: Ангелина Тодорова-Бонева - регионално развитие и благоустройство, Корман Исмаилов - транспорт и съобщения, Хасан Адемов - труд и социална политика, Атанас Запрянов - отбрана, Ирена Младенова - иновации и растеж, Сергей Игнатов - образование и наука, Михаил Околийски - здравеопазване, Найден Тодоров - култура, Иван Христанов - земеделие и храни, Юлиан Попов - околна среда и води, Ирина Щонова - икономика и индустрия, Трайчо Трайков - енергетика, Георги Шарков - електронно управление, Ирена Георгиева - туризъм, и Димитър Илиев - младежта и спорта.

Натоварен дневен ред в парламента

Освен клетвата на служебното правителство, депутатите ще разгледат и други точки от дневния ред. Предвидено е изслушване на представители на АЕЦ Козлодуй, Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране по повод извънредните спирания на шести блок на атомната централа.

В програмата е включено и първо четене на промени в Закона за защита от дискриминация и в Закона за Министерството на вътрешните работи. Очаква се народните представители да обсъдят на второ четене изменения в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

