Указите подписани! Избори на 19 април и нов служебен кабинет

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство с премиер Андрей Гюров. С втори указ държавният глава насрочи предсрочни парламентарни избори за 19 април 2026 г. Трети указ определя номерацията, наименованията и границите на изборните райони. Страната влиза в нов предизборен цикъл под управлението на служебен кабинет.

С подписа си президентът официално възложи изпълнителната власт на временно правителство, което ще управлява до провеждането на вота. Андрей Гюров поема поста служебен министър-председател в момент на политическа турбуленция и напрегната обществена атмосфера.

С отделен указ Илияна Йотова фиксира датата 19 април 2026 г. за избор на ново Народно събрание. Документът регламентира и изборната карта на страната, като се уточняват районите, в които ще се произведе вотът за народни представители.

Държавният глава ще присъства на церемонията по полагане на клетва от членовете на служебното правителство в Народното събрание. С това започва нов етап от политическия процес, който ще кулминира в предсрочните избори през април.

