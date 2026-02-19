Тошко Йорданов ги закопа! Бил ли е в ареста вицепремиер на Гюров?

Час преди клетвата на служебния кабинет парламентът бе разтърсен от тежки обвинения. От трибуната лидерът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов постави под въпрос миналото на номинирания за вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков. Той директно попита дали Цицелков е бил арестуван за употреба на наркотични вещества. Декларацията му предизвика напрежение и видима изненада в пленарната зала.

Йорданов посочи три конкретни години - 2010, 2011 и 2014 г., в които по думите му Цицелков може да е бил задържан в столични районни управления. Според изложеното първият случай е бил за притежание на марихуана, вторият - за шофиране в нетрезво състояние. За третия инцидент депутатът не даде подробности.

Изказването предизвика шумни реакции в залата, а част от народните представители реагираха с видимо недоумение. Към момента няма официален отговор от страна на Цицелков или от екипа на служебния премиер.

В изявлението си Йорданов разшири атаката и към ПП-ДБ, като отново свърза формацията със скандала около „Петрохан“. Той припомни, че Борислав Сандов като министър е подписал меморандум с въпросното НПО, а впоследствие е присъствал на празненство за Трифон Зарезан заедно с Ивайло Калушев, въпреки че по-късно е твърдял, че не го познава.

Лидерът на ПГ на ИТН посочи още, че Агенцията по вписванията, която по това време е била към Министерството на правосъдието с министър Надежда Йорданова от ПП-ДБ, е вписала организацията в рамките на по-малко от 72 часа. По думите му това повдига допълнителни въпроси около начина, по който е действано институционално.

Йорданов отправи критики и към Министерството на образованието в периода, когато начело на ведомството беше Николай Денков. Според него именно тогава е бил издаден лицензът на т.нар. „нетипично школо“, до което достъп е имал и Лама Иво. По думите му това поставя въпроси за контрола и процедурите около регистрирането на подобни образователни структури.

В изказването беше засегнат и Бойко Рашков в качеството му на вътрешен министър. Йорданов го спомена във връзка с твърдения за значително количество оръжие, с което групата на Калушев е била снабдена. Според него този факт изисква ясен отговор кога, как и при какви обстоятелства е бил формиран подобен арсенал.

