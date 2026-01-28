Илияна Йотова продължава с ключовите срещи за служебния премиер

Президентът Илияна Йотова ще проведе днес поредица от срещи на „Дондуков“ 2 с управителя и подуправителите на Българската народна банка във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател. Разговорите са част от задължителните консултации, които държавният глава трябва да проведе преди да направи своя избор.

Графикът предвижда в 11:00 часа среща с управителя на БНБ Димитър Радев, а час по-късно - разговор с подуправителя Петър Чобанов. Следобед президентът ще се срещне и с подуправителите Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Консултациите ще продължат в четвъртък и петък със срещи с омбудсмана Велислава Делчева и нейния заместник Мария Филипова, както и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Съгласно член 99, алинея 5 от Конституцията, след като не е постигнато съгласие за съставяне на редовно правителство, президентът назначава служебен кабинет и насрочва предсрочни избори в срок до два месеца. Държавният глава може да избере служебен министър-председател измежду ръководителите на посочените институции, след проведени консултации и по предложение на самия кандидат.

След приключването на всички срещи президентът Илияна Йотова трябва да обяви своя избор за служебен премиер, с което да се даде старт на следващия етап от конституционната процедура и подготовката за нови избори.

