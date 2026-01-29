Йотова продължава консултациите за служебен кабинет

Държавният глава Илияна Йотова продължава днес консултациите по конституционната процедура за назначаване на служебно правителство със срещи на „Дондуков“ 2 с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. Първата среща е насрочена за 13:00 ч., а разговорът със заместник-омбудсмана ще се проведе в 14:00 ч., като и двете срещи ще бъдат закрити за медиите.

В петък президентът ще разговаря с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Срещите са част от последователните консултации с ръководителите на институциите, измежду които президентът може да избере служебен министър-председател.

По-рано тази седмица Йотова проведе разговори с управителя и подуправителите на Българската народна банка. След срещата подуправителят Андрей Гюров заяви готовност да поеме поста на служебен премиер, докато управителят Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков категорично отказаха.

Във вторник държавният глава се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също заяви, че няма да приеме номинация за служебен министър-председател.

Съгласно член 99, алинея 5 от Конституцията, след неуспешни опити за съставяне на редовно правителство президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен премиер, назначава служебно правителство и насрочва предсрочни парламентарни избори в срок от два месеца.

В края на 2025 г. тогавашният президент Румен Радев започна консултации с парламентарните сили, след като кабинетът с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари страната бе насочена към избори, след като третият проучвателен мандат бе върнат неизпълнен от Алианс за права и свободи, след вече върнатите първи два мандата от ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната-Демократична България.

