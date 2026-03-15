В Русе водач на листата кандидат-депутати на ДПС е Атидже Алиева-Вели

ДПС регистрира листата кандидат-депутати на 19-ти МИР Русе за участие във вота на 19 април с водач Атидже Алиева-Вели.
Кандидати за народни представители на ДПС за 19-ти МИР РУСЕ:
1.Атидже Алиева-Вели
2.Синан Вейсал
3.Юмгюл Яшарова
4.Борислав Рачев
5.Светлин Георгиев
6.Осман Юсеинов
7.Салих Салиев
8.Денис Исмаилов
9.Ферхан Арифов
10.Силвия Славова
11.Недялко Йорданов
12.Шинасидин Ферадов
13.Мюге Арифова
14.Айдоан Джелил
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com