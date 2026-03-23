ДПС представи на КРИБ програмата си за управление

Програмата за управление на ДПС представиха зам.- председателите на ДПС, Йордан Цонев и Искра Михайлова на среща с ръководството на КРИБ. По време на срещата, която бе организирана по покана на работодателската организация, бяха обсъдени приоритетите от програмата на ДПС, насочени към решаване на проблемите на хората и подобряване на качеството на живот на всеки един български гражданин.

Двете страни обсъдиха икономическите последици от кризата в Близкия изток, като работодателите отбелязаха своите притеснения, че част от мерките на служебното правителство са закъснели. КРИБ изразиха своята благодарност за навременната реакция и приетото решение на НС, което се случи по предложение на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, за компенсиране на гражданите и бизнеса, заради високите цени на горивата. Те отбелязаха, че това е добра крачка за решаване на проблема, но се очаква от служебния кабинет да бъде изпълнена и доразвита.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com