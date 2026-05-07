Атидже Вели: Инвестиционната програма за общините е в услуга на хората и трябва да продължи

Инвестиционната програма за общините очевидно работи. Тя е ефективна и е в полза на българските граждани. На тези, които ни изпратиха тук в Народното събрание. Тази програма преодолява неравенствата, намалява обезлюдяването, създава заетост и е част от мерките за борба с демографската катастрофа в страната. Това заяви народният представител от ДПС Атидже Вели в пленарната зала на парламента по време на изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски.

Тази инвестиционна програма и за в бъдеще трябва да бъде надграждана и продължена, защото е в услуга на гражданите на българските общини, на всяка една българска община, независимо дали е малка или голяма, каза Вели.

Тази програма решава наболелите въпроси на жителите на българските общини. И в тази връзка, тъй като не стана ясно дали има забавяне на плащанията, само ще отбележа, че навременното разплащане към общините, респективно към изпълнителите на тези проекти е от изключителна важност, защото забавени плащания означава прокризисна мярка, а навременни плащания означава антикризисна мярка, допълни народният представител от ДПС.

За съжаление, не получихме отговори на нашите въпроси, но това, което стана ясно от кратките Ви лаконични отговори беше, че на този етап по Ваша информация изглежда държавата изпълнява социалните си ангажименти към най-уязвимите ни съграждани на фона на нарастващите цени на стоките и услугите, на фона на риска все повече хора да попаднат в категорията бедни и на фона на трудните условия на живот, заключи Атдиже Вели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com