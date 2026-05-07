Удар по нивите! Нов данък

Доходите от рента на земеделска земя може да бъдат облагани с 15% данък. Преценката се прави за всеки конкретен случай, гласи писмен отговор на парламентарен въпрос на служебния министър на финансите Георги Клисурски.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са посочени необлагаеми доходи, като сред тях са доходите от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Но това освобождаване от облагане не важи за доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително като едноличен търговец, така и за физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са избрали да бъдат облагани като еднолични търговци, посочва министър Клисурски в отговора си, предаде "Труд".

Дефинирането на един гражданин като търговец не е обвързано само с наличието или липсата на регистрация по реда на Търговския закон. За това дали един гражданин придобива качеството на търговец от значение са извършваните от него сделки и услуги. По реда за едноличните търговци се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец, пише в отговора на министъра. Следователно, когато дейността на гражданин може да се квалифицира като такава, присъща за търговец по смисъла на ТЗ, облагаемият доход се формира на база реализирана печалба от дейността.

Преценката за реда на облагане се прави за всеки конкретен случай, като само в правомощията на данъчните е да изясняват фактите и обстоятелствата от значение за конкретния казус, пише в отговора на служебния министър на финансите.

Според ТЗ за търговец се смята всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин. Според становище на НАП само броят на извършените сделки за покупка на земеделската земя, както и размерът на придобития доход от отдадената под наем земеделска земя, не може да бъде предпоставка да се приеме, че дейността на физическо лице е присъща на търговец.

Според решения на Съвета на ЕС нито продължителният период от време, нито регулярността на приходите, нито размерът им са решаващи, за да се достигне до извод за извършване на търговска дейност. От значение е начинът, по който се извършват сделките - дали са извършвани активни действия от страна на собственика на земеделските земи във връзка с отдаването им под наем.

Когато мащабът на дейността, управлението на изпълнението на многобройни договори за аренда на отделни имоти, тяхното подновяване, замяната на един арендополучател с друг, предявяването на евентуални претенции при неизпълнение на договорите изискват активно поведение и отчетност, подобни на тези на търговците, то и данъчното облагане е като на търговец. Ставката на данъка върху доходите на едноличните търговци е 15 на сто.

