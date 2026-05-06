Нетърпимо! Втори сме по скъпотия

Цените на производител в промишлеността в еврозоната и Европейския съюз са се повишили през март, показват първоначални данни на Евростат. На месечна база през март 2026 г., спрямо февруари 2026 г., цените на производител в промишлеността се увеличават с 3,4 на сто в еврозоната и с 3,2 на сто в ЕС. За сравнение, през февруари те отчетоха спад – съответно с 0,6 на сто в еврозоната и с 0,5 на сто в ЕС.

На годишна база – спрямо март 2025 г. – цените на производител се повишават с 2,1 на сто в еврозоната и с 2,0 на сто в ЕС.

По основни промишлени групи през март спрямо февруари в еврозоната се отчита увеличение с 11,1 на сто при енергията, с 0,7 на сто при междинните стоки, с 0,2 на сто при капиталовите стоки и при дълготрайните потребителски стоки, както и с 0,3 на сто при недълготрайните потребителски стоки. Цените в промишлеността без енергия нарастват с 0,5 на сто.

В ЕС енергията поскъпва с 10,2 на сто, междинните стоки – с 0,8 на сто, капиталовите стоки – с 0,3 на сто, а дълготрайните и недълготрайните потребителски стоки – съответно с 0,1 и 0,3 на сто. Цените без енергия се повишават с 0,4 на сто.

Най-големи месечни увеличения са отчетени в Литва (6,9 на сто), Испания (6,5 на сто) и Италия (5,9 на сто). Най-силни понижения има в Естония (-12,3 на сто), Финландия (-5,3 на сто) и България (-2,5 на сто).

На годишна база в еврозоната цените се увеличават с 4,2 на сто при енергията, с 2,5 на сто при дълготрайните потребителски стоки, с 2,0 на сто при междинните стоки и с 1,6 на сто при капиталовите стоки, докато при недълготрайните потребителски стоки остават без промяна. Цените без енергия се повишават с 1,4 на сто, показват данните на Евростат.

В ЕС на годишна база енергията поскъпва с 4,4 на сто, междинните стоки – с 1,7 на сто, капиталовите стоки – с 1,6 на сто, дълготрайните потребителски стоки – с 2,3 на сто, а недълготрайните – с 0,1 на сто. Цените без енергия нарастват с 1,3 на сто.

Най-високи годишни увеличения през април са отчетени в Румъния (7,8 на сто), България (7,5 на сто) и Литва (7,2 на сто), докато най-силни понижения се наблюдават в Люксембург (-4,9 на сто), Естония (-2,4 на сто) и Словакия (-1,3 на сто). През март страната ни беше на първо място по ръст на производствените цени, се посочва в публикацията на Евростат.

