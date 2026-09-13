КЕВР реши. Определи компенсациите заради по-скъпия ток
Най-висока е за клиентите на "ЕСП Златни пясъци" – 29,17 евро за мегаватчас
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Най-висока е за клиентите на "ЕСП Златни пясъци" – 29,17 евро за мегаватчас
Европа, която виждаме в момента, е на прага на големи турбуленции и голяма промяна
Рязкото повишаване на енергията е виновно за нечовешките цени
Ето какви ще са обезщетенията
Първо трябва да платите сметката и после ще получавате държавна помощ
Служебният кабинет обеща компенсации, но ще ги дава следващият, ако реши
Енергийната помощ може да не дойде навреме, коментира изпълнителният директор на БФИЕК
Над 2,5 млрд. ще е годишната сметка за електроенергия на бизнеса, училищата, болниците и администрацията
70 лв. зa вceĸи мeгaвaт чac пoтpeбeнa eнepгия да получат фирмите, настоява АИКБ
Иcпaния пъpвa oбяви дeйcтвия oщe в нaчaлoтo нa минaлaтa ceдмицa
Срещат се със служебния министър Христо Бозуков
Министерството на енергетиката се намеси, въпреки че не е наша работа, каза Андрей Живков
Работодателите подадоха сигнали в ДАНС и МВР за саботаж
Срещата ще е днес в 13 часа
Шефът на Българската петролна и газова асоциация коментира повишението на цените
Държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" работи с едва един блок за свободния пазар, след намеса на министерството пусна още един
Проверки в трите ЕРП-та, привикват на среща шефовете на енергийните дружества
Високата добавка "Задължения към обществото" вече удари износа Ако сегашната цена на тока се задържи, през 2016 г. ще бъдат съкратени около 100 000 р...
Няма наказани, а сметката ще я плащаме още 15 години, отсече шефът на работодателите Енергийната мафия е най-страшна, бизнесът готви нов протест, зая...
Ако не се подпомогнат енергоемките индустрии, фискът ще загуби 15 млн. лв. от данъци На второ място сме в Европа по "политически разходи" за ел. енер...