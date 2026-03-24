При дизел над 1,60 евро - кой ще получи помощ

Пореден ден с високи цени на бензиностанциите. На хоризонта все по-вероятно се задават компенсациите, които служебната власт обеща. Вече са ясни и условията за получаването им.

Бензиностанциите отново посрещнаха клиентите си с цени, които не се харесаха на шофьорите.

"За една седмица констатирам, че изминавам с 20% по-малко километри за същата сума пари. При бензин или дизел, една средностатистическа кола харчи около 50 лв. на 100 км в града - не са малко пари", каза шофьор пред Bulgaria ON AIR.

"Всичко си се намества според пазара - каквото и да си говорим, те нещата се случват", коментира друг.

Заради скока на цените, породен от войната в Близкия изток, правителството въведе компенсация от 20 евро. Тя обаче се полага само на гражданите с доход, по-малък от 652 евро. Има и още едно задължително условие - в три поредни дни цените на дизела или бензина да е поне 1,60€.

Данните на НАП от последните дни показват, че вече втори ден дизелът прекрачва този праг, докато бензинът струва средно 1,43€/л. За отпускането на първите компенсации ключова ще е средната цена, която ще бъде отмерена днес.

Регулаторите следят цените по колонките, но не засичат картел. "Важното е, че следим цените на дребно на бензиностанция, дотолкова доколкото ние констатираме или не констатираме забранени споразумения. Разликата в цените на дребно не дава основания да считаме, че има съгласувана практика между търговците на дребно", подчерта председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

Ръководството на КЗК обсъди проблема с горивата и потенциалните решения с президента Илияна Йотова. След срещата Йотова изтъкна необходимостта служебния кабинет да изготви на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии около кризата в Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com