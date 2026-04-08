Експерт каза кога ще паднат цените на горивата

Раздвижване се отчете на световните пазари след обявеното споразумение между САЩ и Иран. Цената на петрола рязко се понижи, достигайки 92 долара за барел от сорта Брент.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива обаче, каза, че е твърде рано да се правят категорични изводи за дългосрочна стабилизация.

По думите му, ако примирието се задържи дългосрочно и устройва всички страни в региона, е много вероятно цените да се върнат такива, каквито са били преди 15 февруари. Това няма да се случи веднага.

Причината е, че рафинериите все още работят с вече закупен по-скъп петрол, което забавя прехвърлянето на по-ниските цени към крайния потребител. По думите на Хаджидимитров, дори при спад на международните цени, е необходимо технологично време, за да се "завърти" цикълът на доставки.

"Има натрупани загуби в бранша. Последните 45 дни работехме под маржа на печалба, беше 1-2%, което е крайно недостатъчно за самоиздръжката, дори за плащането на заплати и осигуровки. Така че това нещо трябва да се компенсира във времето и най-вероятно след около 3 месеца ще виждаме цени, които бяха в средата на февруари – около 1,20-1,30 евро", поясни Хаджидимитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Експертът коментира, че през последните седмици цените на горивата са колебливи и често се променят, понякога дори всеки ден. Колебанията достигат до няколко процента и са провокирани основно от напрежението на международните пазари и резките движения при фючърсите на горивата.

Въпреки наближаващите великденски празници, потреблението остава по-ниско от обичайното за сезона. Докато в предишни години се е отчитал ръст от 40–50% преди празниците, сега увеличението е едва около 10%.

Това, според Хаджидимитров, показва, че много хора се отказват от пътувания заради високите цени.

Особено осезаем е спадът при по-скъпите горива, където потреблението е намаляло драстично, което говори за ясно изразено поведение на икономии.

Ако тенденцията към успокояване на пазара се запази, в рамките на около два месеца може да се очакват по-поносими цени, пише Блиц.





