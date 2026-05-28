Тежка новина за цените у нас

От началото на годината масовият бензин А95 е поскъпнал с близо 21 процента, а дизелът - с над 42 на сто, сочат данните на КНСБ.

За посления месец ръста на бензина е с малко над 3%. В сравнение с април стоките от т.нар. малка потребителска кошница поскъпват с малко под един процент и общата стойност на тази кошница, в която влизат най-често употребяваните от домакинствата продукти, надхвърля 61 евро, показва месечното наблюдение на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ, предава БНР.

Най-сериозен е ръстът в цените на лимоните - с 4 процента, на минерална вода от половин литър и на хляб "Добруджа“ - с по около 3 на сто.

Заместник-директорът на Института Виолета Иванова обясни:

"Поскъпването на хляба е важно, защото той не е еластична стока. Той е масов продукт, който не може да бъде заместен с друга стока и всекидневно присъства на трапезата на българските домакинства. Това води, естествено, до влошаване на качеството на живот на нискодоходните домакинства и понижаване на техния жизнен стандарт, защото за да могат да си позволят необходимото количество хляб, те се ограничават от други стоки, които могат да бъдат заменени".

Анализът на синдиката показва още, че продължава да има сериозна разлика между цените на едро и на дребно, като надценките варират от 19 до 80 процента. Запазват се и сериозните различия на цените на една и съща стока по райони, като при някои продукти отклонението е около 1/5 над средната цена за страната.

