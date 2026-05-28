Търговските площи поскъпват, докато ритейл парковете превземат пазара

Наемите на първокласни търговски площи у нас продължават да се покачват въпреки силната вълна от нови обекти в страната. През първото тримесечие на 2026 г. новопостроените търговски площи в България достигат 39 500 кв. м - най-високото ниво за последните две години и половина, показват данните на Cushman & Wakefield | Forton.

Целият нов обем е реализиран в ритейл паркове, което потвърждава бързото пренареждане на пазара извън традиционния модел на моловете. В същото време първокласните наеми в столичните молове вече достигат 48 евро на кв. м, а натискът върху добрите локации остава силен.

Ритейл парковете настъпват все по-агресивно

През първите три месеца на годината са завършени три проекта - Holiday Park Vratsa, East Road Retail Park и Retail Park Simitli. Частично са отворили още три - Pirgos Park в Бургас, Retail Park Kostinbrod и Retail Park Radnevo.

Така към края на март общият обем на търговските площи в България нараства до 1,56 млн. кв. м, или 242 кв. м на 1000 души население. Около 52% от площите са в 26 мола, а останалите 48% - в 71 ритейл парка.

Разликата между отделните ритейл паркове остава голяма - от малки проекти с няколко наематели до комплекси със десетки търговци. Въпреки това посоката е ясна: форматът расте бързо и все по-силно измества центъра на пазара.

До октомври парковете може да изпреварят моловете

Към края на първото тримесечие строителство се извършва по 15 ритейл парка в 13 града. Площите в строеж са 133 483 кв. м, а още около 170 000 кв. м - 9 ритейл парка и един мол - са в различни етапи на планиране.

Според анализа е почти сигурно, че до октомври 2026 г. търговските площи в ритейл паркове ще надминат тези в моловете. Това би било важен знак за промяна в поведението на инвеститори, наематели и потребители, особено извън най-големите градски центрове.

Търговците отварят почти двойно повече обекти

Търсенето през първото тримесечие остава силно. Реализирани са 67 откривания на нови магазини с обща площ около 33 000 кв. м, при 36 магазина и 17 000 кв. м година по-рано.

Ритейл парковете поемат основната част от този ръст. В тях са открити 45 нови магазина със 28 100 кв. м площ, докато в търговските центрове новите обекти са 22 с общо 4800 кв. м.

Най-голям дял от новооткритите площи заемат търговците на мода - 24%. Следват хранителните вериги със 17%, магазините със смесени стоки с 13%, заведенията с близо 10% и мебелите и стоките за дома с 8%.

Sports Direct стъпи директно на българския пазар

Едно от най-видимите събития през тримесечието е навлизането на Sports Direct. Международният търговец на спортни обувки, облекло и оборудване отвори първия си обект в България в XoPark Sofia.

Компанията, която управлява 715 магазина в 30 държави, влиза у нас чрез собствено дъщерно дружество. Това показва интереса на големи международни оператори към българския пазар и към форматите извън класическите молове.

Свободните площи леко се увеличават

След минималните нива в края на миналата година свободните търговски площи леко нарастват. При ритейл парковете те достигат 15 600 кв. м, а незаетостта се покачва до 2,1% при 1,5% през четвъртото тримесечие на 2025 г.

В столичните молове свободните площи се увеличават до 12 500 кв. м, което отговаря на 3,5% незаетост. В края на 2025 г. този дял е бил 2,2%.

В Пловдив свободните площи в моловете остават едва 2000-3000 кв. м при 2,7% незаетост. Подобна е ситуацията и в повечето молове в останалата част на страната.

Първокласните наеми продължават нагоре

Най-силният ценови сигнал идва от първокласните обекти в моловете. В София основният наем достига 48 евро на кв. м. В Пловдив нивото е 28 евро на кв. м, във Варна - 28,5 евро на кв. м, а в Бургас - 24 евро на кв. м.

При ритейл парковете картината е по-стабилна. В София наемите остават около 13 евро на кв. м, а в останалите три големи града са малко под 10 евро на кв. м.

Това показва различна динамика между двата формата. Моловете запазват по-високата цена за най-добрите локации, докато ритейл парковете печелят с обем, достъпност и по-бързо разрастване.

Varna Towers смени собствениците си

В началото на 2026 г. е реализирана една по-значима сделка за обект със смесено предназначение. Varna Towers, който комбинира 29 000 кв. м отдаваема търговска площ и 18 500 кв. м отдаваема офис площ, е придобит от двама местни частни инвеститори.

Търговската част на комплекса е по-голяма от почти половината молове в София, но продължава да изпитва затруднения при привличането на наематели. Засега няма публична информация какви са намеренията на новите собственици за бъдещето на търговските площи.

Доходността остава стабилна

Доходността при първокласните молове не се променя за шесто поредно тримесечие и остава 7,5%. Стабилност има и при ритейл парковете, където доходността се задържа на 7,25% за четвърто поредно тримесечие.

Така пазарът на търговски площи започва 2026 г. с висока активност, силно търсене и продължаващо покачване на първокласните наеми. Големият въпрос вече не е дали ритейл парковете ще продължат да растат, а колко бързо ще променят баланса на бизнес имотите в България.

