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Търг за мола в Банско

Търг за мола в Банско

Банско. Продават мола в Банско. Търгът за продажба по реда на закона за особените залози е насрочен от Банка Пиреос България за 15 май. Молът има разг...

24 април | 6:25
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