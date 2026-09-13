Търговските площи удариха 1,58 млн. квадрата, идва сделка за 122 млн. евро
Модата отново е №1 при новите магазини, наемите в моловете пълзят нагоре, а южноафрикански инвеститор удвоява портфейла си у нас
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Модата отново е №1 при новите магазини, наемите в моловете пълзят нагоре, а южноафрикански инвеститор удвоява портфейла си у нас
Новите обекти в България удариха най-високо ниво за две години и половина, но наемите в моловете продължават да растат
30% увеличение има при новите търговски площи само за три месеца, но само в сегмента на ритейл парковете
През тримесечието средният дял свободни площи в търговските центрове в София остава около 2-3%
Те разширяват своите складови бази в близост до София
На пазара през периода навлизат няколко интересни нови участници - британският бранд за спортна мода JD Sports, румънската верига за оптика Lensa и но...
Регистрира се значителен спад на свободните индустриални площи
Търговски брандове пренасочват експанзията си към Централна и Източна Европа
Делът на свободните търговски площи в София намаля до 5%
С 10% се увеличиха сделките за наемане на офис площи през първото тримесечие на годината, сочат данните на Forton. Активен е и пазарът на терени за ин...
Шопинг маниаците гарантират оборота в кафенетата
Строят още 122 000 квадрата молове, всеки трети офис остава празен
Банско. Продават мола в Банско. Търгът за продажба по реда на закона за особените залози е насрочен от Банка Пиреос България за 15 май. Молът има разг...