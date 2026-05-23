Златен център до София, нова имотна сензация

Дълги години Сливница стоеше встрани от големите имотни карти. Градът беше познат повече с историята си, отколкото с бъдещето си. Но последните две години промениха всичко. Новата магистрала „Европа“, логистичните зони, близостта до София и липсата на презастрояване превърнаха Сливница в неочаквания магнит на западния имотен пазар.

Днес градът вече не е периферия. Той е центърът, около който започна да се върти цял един нов имотен пояс. Сливница се превърна в отправна точка за семейства, инвеститори и хора, които търсят пространство, въздух и перспектива.

Цените на имотите в града растат стабилно. Парцелите около главните пътни артерии достигат 45–60 евро/кв.м, а къщите – особено тези с големи дворове – се продават за 120 000–180 000 евро, в зависимост от състоянието и локацията. Търсенето е по-високо от предлагането, а сделките се случват бързо, често още преди публично обявяване.

Как Сливница се превърна в новия западен център

Развитието на града не е случайност. То е резултат от няколко паралелни процеса: инфраструктура, индустрия, миграция от София и нов тип купувачи.

Магистрала „Европа“ съкрати пътя до столицата до 20–25 минути. Логистичните бази и индустриалните зони около Божурище и Костинброд изтеглиха работни места и инвестиции. А София, която вече се задъхва от презастрояване, започна да „избутва“ хората навън.

Сливница се оказа идеалната точка: достатъчно близо, за да останеш свързан със столицата, и достатъчно далеч, за да живееш спокойно.

Имотният пазар - динамика, която не спира

Пазарът в района е в непрекъснато движение. Търсят се къщи за ремонт, ново строителство, парцели за еднофамилни домове, а интересът към сглобяемите къщи расте с впечатляваща скорост.

Най-силно се търсят имоти с двор между 600 и 1200 кв.м. Купувачите са предимно млади семейства от София, IT специалисти, хора, работещи дистанционно, както и инвеститори, които търсят парцели за бъдещи комплекси от къщи.

Цените в селата около Сливница все още са по-ниски от тези в южните райони на София, което ги прави още по-привлекателни. Именно това създава новия „златен пояс“ западно от столицата.

Радуловци - тихото село, което влиза в голямата игра

Сред всички села около Сливница едно започва да изпъква с особена сила: Радуловци.

Разположено само на няколко минути от града, сгушено в подножието на ниските хълмове, Радуловци е от онези места, които дълго време са били „скрити“ – познати само на местните. Но днес селото вече е част от новата имотна карта.

Тук цените на парцелите се движат между 25 и 40 евро/кв.м, а къщите за ремонт се продават за 60 000–90 000 евро, в зависимост от състоянието. Новото строителство тепърва започва, но интересът е огромен.

Радуловци привлича хора, които търсят тишина, простор и гледки. Купувачите са същите, които вече промениха Хераково и Алдомировци: млади семейства, хора с професии, които не изискват ежедневен офис, и инвеститори, които виждат потенциал за бъдещи малки комплекси от къщи.

Селото има нещо, което другите често нямат – характер. Ниска плътност, големи дворове, чист въздух и усещане за пространство. Това е профилът, който в момента е най-търсен на пазара.

Новият западен пояс – от Сливница към селата

Сливница вече не е просто град. Тя е центърът на новия западен имотен коридор, който включва Хераково, Алдомировци, Цацаровци, Опицвет, Радуловци и още няколко малки села, които тепърва ще влизат в светлината на прожекторите.

Това е пояс, който расте не хаотично, а логично – следвайки инфраструктурата, индустрията и нуждата на хората от нов тип живот.

И ако преди години западът беше „далеч“, днес той е новата посока на развитие на София.

