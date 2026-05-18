Обрат с имотите. Нов стандарт - трета стая

2026 г. започна с неочакван обрат на пазара на имоти: квадратурата вече не е водещият критерий, нито цената на квадрат. Новият стандарт, който определя решенията на купувачите, е „третата стая“ - допълнително пространство, което превръща жилището от просто квадратни метри в функционална среда за живот.

Тази стая е новият лукс, но и новата необходимост. Тя може да бъде домашен офис, детска стая, гостна, творческо ателие или многофункционална зона. Работата от вкъщи, динамичният ритъм на семействата и нуждата от лично пространство превърнаха третата стая в задължителен елемент при избора на нов дом.

Архитектите вече проектират с нея в ума си. Инвеститорите я включват в стандартните разпределения. Купувачите я изискват.

Третата стая е новият език на жилищния комфорт.

От квадратура към функционалност - промяната в мисленето

Преди няколко години логиката беше проста: „колкото повече квадратни метри на по-ниска цена“. Днес купувачът от 2026 г. мисли различно. Той оценява разпределението, светлината, възможностите за трансформация, качеството на общите части, инфраструктурата около сградата, енергийната ефективност и дори социалната среда — кой живее в проекта, каква общност се оформя.

Третата стая е само видимият връх на тази промяна. Тя е знак, че пазарът преминава от количествен към качествен растеж.

Пауза след рекордите. Какво се случи през 2026 г.

Пазарът на недвижими имоти навлезе в 2026 г. с отчетливо забавяне след бурните години 2024–2025. Това не е срив, а естествена пауза, породена от няколко едновременно действащи фактора.

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. приключи дългия период на очакване, който подгряваше пазара. Натрупаното търсене от предходните две години се изчерпа. Купувачите станаха по-взискателни, по-внимателни, по-аналитични.

Данните на Агенцията по вписванията го потвърждават: през първото тримесечие на 2026 г. са вписани 38 154 покупко-продажби - с 15.5% по-малко от същия период на 2025 г., когато сделките бяха 45 144.

Стабилен пазар, но с нови правила

Въпреки по-малкия обем сделки, пазарът остава стабилен. „Това не е криза, а преход към качествен растеж“, казва Красимир Джамбазов, търговски директор на New Estates.

Процесът от първо запитване до подписване на договор се е удължил с 15–25%. Купувачите правят повече огледи, сравняват по-задълбочено, включват консултанти и семейството в процеса.

Те не бързат. Те избират.

И именно затова третата стая се превръща в решаващ фактор — тя е маркер за по-висок стандарт на живот и по-добре обмислена инвестиция.

Ново строителство: адаптация към новите изисквания

Интересът към новото строителство остава висок, но вече не всяка сграда е достатъчна. Проектите, които предлагат гъвкави разпределения, по-ефективно използване на площта и възможност за обособяване на трета стая, са тези, които печелят вниманието.

Инвеститорите усещат промяната. Те проектират по-различно: по-малко излишни коридори, повече светлина, повече функционалност, повече възможности за трансформация.

Ролята на консултанта: от посредник към стратегически партньор

В среда на по-сложни решения и по-високи очаквания ролята на консултанта става ключова. Купувачите вече не търсят просто достъп до обяви. Те търсят партньор, който да филтрира информацията, да сравни проекти, да оцени локации, да предвиди бъдещи тенденции.

Пазарът се професионализира. Купувачът - също.

2026: годината, в която третата стая стана новият стандарт

Тенденцията е ясна: жилището вече не е просто квадратура, а система от функции.

Третата стая е символът на тази трансформация — малка промяна, която води до голямо пренареждане на пазара.

2026 г. ще остане като годината, в която българският купувач започна да мисли не „колко е голямо жилището“, а „как живея в него“.

