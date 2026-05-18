Четири града в битка за Евровизия. Първото решение - днес

Четири града влязоха в битка за българското домакинство на Евровизия догодина. Музиканти и експерти смятат, че София е естественият домакин на мащабното събитие. София вече има отделен бюджет за домакинството, резервациите за май 2027 г. започнаха, резервациите за три нощувки са над 1200 евро, каза за бТВ Ирина Дакова, зам.-кмет на София.

Рано тази сутрин ми се обади кметът на Пловдив Костадин Димитров и ме попита: „Взето ли е вече решението къде да се състои Евровизия 2027, защото моите намерения са сериозни", разказа в студиото на „Денят започва" по БНТ министърът на културата Евтим Милошев. Още взела заявките се за домакинство дадоха Бургас и Варна.

„Домакин обаче е БНТ чрез членството си в EBU – Европейският съюз на обществените телевизии. Министерският съвет обаче застава зад участието на България и скоро ще създадем щаб за подготовката на домакинството, срещата ми с изпълнителния директор на БНТ Милена Милотинова е още тази сутрин", каза Милошев.

Той разказа за опита си като независим продуцент, който като такъв е участвал в организирането на детската Евровизия през 2015 г. „Мащабите тук са несравнимо по-големи, но пътеката вече съм я извървял", каза още Милошев.

