Дара проговори за статуетката, Лечев разкри тайна

Мегазвездата на България Дара, която снощи покори музикалния връх в Европа, разкри къде ще държи статуетката си от Евровизия. Тя ще е в моя апартамент. Всичко е в главата ми - трябва само да повикам момчетата, за да разбият една дупка в стената, каза златното момиче на България в нощта на триумфа си.

„Честно казано, аз имах окачване, че това нещо може да се случи. Под фасадата на едно засмяно момиченце стои тотален работохолик и човек, който знае цената на нещата. Тя се занимава с това от 13-годишна", заяви в студиото на "120 минути" Иван Лечев. Двамата с Дара и този сезон ще са ментори в "Гласът на България". Генералната репетиция за шоуто е утре и Дара трябва да се яви, няма да има никакво време за почивка.

Лечев разкри и една тайна за Дара. "Говорили сме си какви травми има. Защото тя не е професионален танцьор. Тя е учила. Тя има травми по краката. Защото тя е минала по тежкия път. Учила е всичко и откривала сама“, каза Мастъра след историческия успех на Дара и завоюваното първо място с песента Bangarangа на „Евровизия“.

„Много хора изобщо не си дават сметка зад целия този смях и това забавление какъв зверски труд стои“, посочи той.

„Когато я заляха с тая вълна от нечистотии, абсолютно незаслужено, аз ѝ изпратих една песен на Питър Гейбриъл и Кейт Буш, където част от текста казва Don't give up, because you have friends. Не се предавай, защото имаш приятели“, сподели той.

По думите му Дара има "антени" за усещане на хората, затова и привлича шампиони в "Гласът на България".

