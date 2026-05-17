Известен милионер се отрече от парите и сложи расото

Един от емблемите на Холивуд - американският бизнесмен Скот-Винсент Борба, се отказва от огромното си богатство и става духовник.

Това пише Independent.

52-годишният американец е съосновател на световният гигант - козметичната марка e.l.f.

Той живееше типичния бляскав живот – преди да стане милионер, работеше като модел и певец, правеше процедури -терапии за 7000 долара с диаманти и рубини за повечето звевди, купонясваше с Ким Кардашиян и Парис Хилтън.

Въпреки парите обаче той се чувствал все по-неудовлетворен и нещастен.

Затова обяви, че прехвърля милионите си за благотворителност и ще посвети живота си в служба на Бога.

"Бях емблема на луксозния живот, живеех в холивудски стил. В никакъв случай не бях скромен", призна предприемачът.

Той каза, че вече е продал луксозния имот и се е преместил да живее в семинарията "Свети Патрик" в Менло Парк, Калифорния и се ръкополага за свещеник на 23 май.

"Живея в малка стая – празна е, няма нищо вътре. Животът ми е сведен до най-необходимото, но никога не съм бил толкова щастлив," заключи той.

