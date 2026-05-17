Кейт се завърна и отвори нова глава

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън направи дългоочаквано завръщане на международната сцена. Посещението й в италианския град Реджо Емилия предизвика огромен интерес, тъй като това бе първата ѝ работна визита в чужбина от 2022 г. насам. Пътуването бележи и важен етап в работата на Центъра за ранно детско развитие към Кралската фондация, тъй като благотворителната организация на Уилям и Кейт разширява дейността извън Великобритания. С гастрола в Ботуша Кейт отваря нова глава в своята роля на бъдеща кралица и особено след дългата борба с рака, за щастие завършила в нейна полза.

В Реджо Емилия Кейт бе посрещната от стотици почитатели, доказвайки за пореден път, че е глобална икона, привличаща внимание. Тя отдели време за всяко дете, което очакваше любимката си с нетърпение. За Кейт няма съмнение, че именно ранните години от живота са критично важни за бъдещото здраве и емоционално благополучие, коментират експерти хуманната акция на кралската снаха.

Изборът на Реджо Емилия не е случаен. От там тръгва световно престижен признат подход в ранното образование, който поставя отношенията и средата във фокуса на детското развитие. Неговата уникална философия е базирана на креативност, свързаност и практика. Кейт бе приета от кмета Марко Масари, който й връчи „Primo Tricolore“, най-високото отличие на града.

Принцесата беше избрала син костюм, вдъхновена от „Книга с правила“ на Елизабет II и от стила на великата кралица, която се носеше в ярки цветове, винаги забележима и единствена сред обществата и тълпите във Великобритания и по света. Съпругата на принц Уилям обаче винаги „добавя“ личен прочит към традицията, превръщайки в запазена марка костюма с панталон.

Според Tatler, тюркоазеното облекло на Кейт е от Edeline Lee плюс класически обувки на ток Gianvito Rossi, светло синя чанта Asprey London и перлени обеци и перлено колие Monica Vinader. Коментатори търсят символика между аксесоарите и личното битие на принцесата през последната година.

Въпреки че е учила във Флоренция, Кейт по-рано е признавала, че е „много зле“ с говоримия италиански. Според Daily Mail, в Реджо Емилия тя е предупредила за това децата и се е представила като Катерина, италианската версия на името й. „От доста време планирах да дойда, да бъда тук е много вълнуващо.“, е споделила принцесата.

Гастролът в Италия е първото от няколко предстоящи подобни пътувания, свързани с Центъра за ранно детско развитие към Кралската фондация. „Тя ще анализира други модели по света и наистина ще провокира социален разговор“, казва съветник на Кейт. Принцесата явно е силно ангажирана с идеята да проучи как могат да бъдат открити положителни и надеждни решения за справяне с някои от най-трудните социални предизвикателства днес, обединявайки експертиза, доказателства и практики от целия свят в различни системи и култури.

