Напрежение. Екшън и арест в Сандрингам

Полицията арестува мъж по подозрение в нарушаване на обществения ред и притежание на оръжие в близост до дома на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, съобщава Sky News.

От полицията в Норфолк съобщиха в официално изявление, че служителите са били извикани в село Улфертън малко след 19:30 ч. в сряда „след сигнал за мъж, който се държи заплашително“.

„Полицейските екипи пристигнаха на място и мъжът бе задържан по подозрение за нарушаване на обществения ред и притежание на нападателно оръжие“, уточняват властите, предава "Вести". Заподозреният е отведен в следствения център в Кингс Лин за разпит и остава в ареста.

Според информация на „Дейли Телеграф“, арестът е извършен, след като бившият принц е бил пресрещнат от маскиран с балаклава мъж, докато разхождал кучетата си. Твърди се, че нападателят е забелязал Андрю от около 50 метра, след което е слязъл от автомобила си и се е насочил към него с викове.

Изданието съобщава, че инцидентът се е разиграл на публичен терен в алея в близост до кралския парк „Сандрингам“.

Андрю се премести във фермата „Марш“ в Норфолк миналия месец, след като през февруари напусна „Роял Лодж“ в Уиндзор. През октомври миналата година Дворецът обяви, че кралят е започнал процес по окончателно премахване на почетните звания и отличия на бившия принц, тъй като обвиненията срещу него, свързани с аферата „Епстийн“, са започнали да „отвличат вниманието“ от дейността на кралското семейство.

Андрю и преди е отричал каквито и да било закононарушения, свързани с Джефри Епстийн, и категорично отхвърля всички обвинения срещу себе си. Преди преместването си в Норфолк, той обитаваше имението с 30 стаи „Роял Лодж“ в продължение на повече от 20 години.

