Три зодии удрят джакпота, други две намират сродната си душа

Краят на седмицата обещава да бъде истинско влакче на ужасите и удоволствията. Звездите се подреждат в конфигурация, която ще донесе на някои неочаквани пачки в портфейла, а на други – пеперуди в стомаха. Ето кои са големите печеливши:

Кой ще напълни джобовете?

Телец: Магнит за банкноти

Телците са абсолютните фаворити на Меркурий до неделя. Очаквайте неочаквано обаждане или бонус, за който дори не сте мечтаели. Сега е моментът за смели инвестиции или покупка, която сте отлагали. Парите буквално ви следват по петите.

Козирог: Кариерен скок и тлъста сума

Вашият труд най-сетне се осребрява. Възможно е да получите предложение за нов проект или повишение, което идва с апетитна заплата. До петък вечер портфейлът ви ще е по-тежък от всякога.

Скорпион: Удар от миналото

Някой, който ви дължи пари, най-сетне ще се издължи. Късметът ви в лотарийните игри също е завишен – Русе може да има нов конкурент в лицето на някой късметлия Скорпион, който знае как да рискува.

Къде ще пламнат искрите?

Лъв: Кралят на сърцата

Венера е на ваша страна и ви прави неустоими. До неделя Лъвовете ще бъдат център на вниманието. Ако сте необвързани, очаквайте съдбовна среща на най-неочакваното място. Обвързаните пък ще преживеят истински ренесанс в чувствата.

Везни: Романтика под звездите

Хармонията се завръща в дома ви. Краят на седмицата е идеален за признания и дълги разговори на свещи. Вашият чар е оръжие, срещу което никой няма защита. Очаквайте изненада от партньора, която ще промени плановете ви за уикенда в положителна посока.

ВНИМАНИЕ: Овен и Близнаци да бъдат нащрек

Овните трябва да владеят емоциите си, за да не провалят романтична вечер с излишен инат. Близнаците пък да не бързат да харчат всичко в петък вечер – събота може да поднесе неочаквана сметка, която да развали настроението им.

