Шок! Учени алармират за промяна в генетиката ни заради един зеленчук

Забравете всичко, което сте знаели за еволюцията! Най-новото проучване, публикувано в престижното списание Nature Communications и цитирано от Ройтерс, хвърли истинска бомба в научните среди. Оказва се, че обикновеният картоф, който днес присъства на всяка трапеза, е имал силата да променя човешката генетика в продължение на хилядолетия!

Генетичното наследство на Андите

Учени са установили шокиращ факт: съвременните жители на Андите, които говорят езика кечуа, притежават ДНК, различна от тази на останалата част от човечеството. Те имат необичайно голям брой копия на гена за амилаза (AMY1), който отговаря за разграждането на нишестето. Докато обикновеният човек има едва няколко копия, потомците на инките разполагат средно с цели 10 – цифра, която е с две до четири повече от всяка друга популация на планетата!

Еволюционната суперсила на картофа

Изследователите са категорични – тази генетична адаптация е плод на хилядолетната „картофена диета“. Когато преди 6 000 до 10 000 години местните народи култивират картофа, той става техен основен източник на живот. Хората с повече копия на гена AMY1 са усвоявали енергията от нишестето по-ефективно, което им е дало огромно еволюционно предимство. Те са оцелявали по-лесно, предавайки своята „суперсила“ на следващите поколения.

Мащабът на откритието

Проучването не е случаен експеримент, а мащабен анализ на генетични данни от над 3700 души от 85 различни популации по целия свят – от Америка и Европа до Африка и Азия. Резултатите са неоспорими: храната буквално вае нашите гени.

Картофът, който тръгва от Андите и покорява света след испанското завладяване на империята на инките през XVI век, се оказва не просто зеленчук, а генетичен архитект. Днес, хиляди години по-късно, кръвта на перуанците все още пази тайната на древната диета, която ги е превърнала в най-ефективните „машини за преработка на нишесте“ в света!

