Празникът на картофа събира жители и гости в старозагорското село Калояновец
Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора
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Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора
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