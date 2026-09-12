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Бежанците като горещ картоф

Бежанците като горещ картоф

Чавдар Стоянов, гл. ас., доктор по европейско и международно наказателно право Проблемът за бежанската вълна, която ни залива в последната година, пр...

10 ноември | 21:00
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