Най-вкусното телешко варено

Телешко варено е перфектен завършек на седмицата. Да го поднесете през уикенда, това е пауза от бързането, от шума, от модерните прищевки в кухнята. Докато къкри бавно на котлона, то връща усещането, че обядът или вечерята може да лекува – без претенции, без украси, само с търпение и аромат на дом. То е уют и заслужена почивка.

Продукти (4 порции)

800 г телешко с кост (гърди, джолан или плешка)

2 моркова

1 глава целина (или 2 стръка)

1 пащърнак (по желание, но прави чудеса)

1 глава лук

3–4 картофа

1 дафинов лист

6–7 зърна черен пипер

Сол – накрая

Магданоз

По желание: 1 малко парче корен от магданоз или стрък девесил

Приготвяне (важното е търпението)

Месото се залива със студена вода и се слага на умерен огън. Когато кипне, се отпенва грижливо Добавят се лукът (цял), пиперът и дафиновият лист. Оставя се да къкри поне час. Нарязаните морков, целина и пащърнак се добавят. След още 15 минути – картофите. Солта идва последна, за да остане месото крехко. Когато телешкото се разпада само при поглед – готово.

Финалът

Поръсете с магданоз.

По желание – капка лимон или лъжица кисело мляко в чинията.

Хлябът не е гарнитура, а задължение.

Малка тайна от стара кухня:

Ако оставите тенджерата да „почине“ 10–15 минути след изключване, бульонът става по-дълбок, по-мек.

