Най-вкусното телешко варено

Телешко варено е перфектен завършек на седмицата. Да го поднесете през уикенда, това е пауза от бързането, от шума, от модерните прищевки в кухнята. Докато къкри бавно на котлона, то връща усещането, че обядът или вечерята може да лекува – без претенции, без украси, само с търпение и аромат на дом. То е уют и заслужена почивка.
Продукти (4 порции)
800 г телешко с кост (гърди, джолан или плешка)
2 моркова
1 глава целина (или 2 стръка)
1 пащърнак (по желание, но прави чудеса)
1 глава лук
3–4 картофа
1 дафинов лист
6–7 зърна черен пипер
Сол – накрая
Магданоз
По желание: 1 малко парче корен от магданоз или стрък девесил
Приготвяне (важното е търпението)
Месото се залива със студена вода и се слага на умерен огън.
Когато кипне, се отпенва грижливо
Добавят се лукът (цял), пиперът и дафиновият лист. Оставя се да къкри поне час.
Нарязаните морков, целина и пащърнак се добавят.
След още 15 минути – картофите.
Солта идва последна, за да остане месото крехко.
Когато телешкото се разпада само при поглед – готово.
Финалът
Поръсете с магданоз.
По желание – капка лимон или лъжица кисело мляко в чинията.
Хлябът не е гарнитура, а задължение.
Малка тайна от стара кухня:
Ако оставите тенджерата да „почине“ 10–15 минути след изключване, бульонът става по-дълбок, по-мек.
