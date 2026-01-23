ДА! На българската храна

Най-вкусното телешко варено

Класика, която лекува деня

Най-вкусното телешко варено
Снимка: Интернет
23 яну 26 | 19:18
165
Боряна Колчагова

Телешко варено е перфектен завършек на седмицата. Да го поднесете през уикенда, това е пауза от бързането, от шума, от модерните прищевки в кухнята. Докато къкри бавно на котлона, то връща усещането, че обядът или вечерята може да лекува – без претенции, без украси, само с търпение и аромат на дом. То е уют и заслужена почивка.

Продукти (4 порции)

  • 800 г телешко с кост (гърди, джолан или плешка)

  • 2 моркова

  • 1 глава целина (или 2 стръка)

  • 1 пащърнак (по желание, но прави чудеса)

  • 1 глава лук

  • 3–4 картофа

  • 1 дафинов лист

  • 6–7 зърна черен пипер

  • Сол – накрая

  • Магданоз

  • По желание: 1 малко парче корен от магданоз или стрък девесил

Приготвяне (важното е търпението)

  1. Месото се залива със студена вода и се слага на умерен огън.

  2. Когато кипне, се отпенва грижливо

  3. Добавят се лукът (цял), пиперът и дафиновият лист. Оставя се да къкри поне час.

  4. Нарязаните морков, целина и пащърнак се добавят.

  5. След още 15 минути – картофите.

  6. Солта идва последна, за да остане месото крехко.

  7. Когато телешкото се разпада само при поглед – готово.

Финалът

Поръсете с магданоз.
По желание – капка лимон или лъжица кисело мляко в чинията.
Хлябът не е гарнитура, а задължение.

Малка тайна от стара кухня:
Ако оставите тенджерата да „почине“ 10–15 минути след изключване, бульонът става по-дълбок, по-мек.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема Трапеза
Още от ДА! На българската храна
Коментирай