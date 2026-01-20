Хрупкаво чудо! Какво прави картофените кюфтенца неустоими

Сол и черен пипер на вкус

1/2 ч.л. чесън на прах (по желание)

Олио за пържене (или зехтин за печене)

Начин на приготвяне

Обелете и настържете картофите.

Потопете ги за 10–15 минути в студена вода, за да отстраните излишното нишесте.

Изцедете картофите добре и ги подсушете с чиста кърпа или кухненска хартия.

Смесете картофите с яйцето, царевичното брашно, галетата, солта, пипера и чесъна.

Оформете малки кюфтенца с ръце или с лъжица – колкото желаете.

Пържене: Загрейте олиото в тиган и пържете кюфтенцата по 3–4 минути от всяка страна, докато станат златисти и хрупкави.

Печене: Подредете кюфтенцата върху хартия за печене, напръскайте с малко олио и печете на 200°C около 20–25 минути, като обърнете на половината време.

Отцедете на кухненска хартия.