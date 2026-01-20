ДА! На българската храна

Хрупкаво чудо! Какво прави картофените кюфтенца неустоими

Вкусни и лесни за приготвяне

Хрупкаво чудо! Какво прави картофените кюфтенца неустоими
Снимка: https://pixabay.com/
20 яну 26 | 8:22
213
Боряна Колчагова

Хрупкави отвън и меки отвътре - пържените картофени кюфтета с копър са класическо домашно изкушение, което се приготвя лесно и с достъпни продукти.

Необходими продукти:

  • 4 средно големи картофа

  • 1 яйце

  • 2–3 с.л. царевично брашно

  • 2–3 с.л. галета

  • Сол и черен пипер на вкус

  • 1/2 ч.л. чесън на прах (по желание)

  • Олио за пържене (или зехтин за печене)

    Начин на приготвяне

    Обелете и настържете картофите.

    Потопете ги за 10–15 минути в студена вода, за да отстраните излишното нишесте.

    Изцедете картофите добре и ги подсушете с чиста кърпа или кухненска хартия.

    Смесете картофите с яйцето, царевичното брашно, галетата, солта, пипера и чесъна.

    Оформете малки кюфтенца с ръце или с лъжица – колкото желаете.

    Пържене: Загрейте олиото в тиган и пържете кюфтенцата по 3–4 минути от всяка страна, докато станат златисти и хрупкави.

    Печене: Подредете кюфтенцата върху хартия за печене, напръскайте с малко олио и печете на 200°C около 20–25 минути, като обърнете на половината време.

    Отцедете на кухненска хартия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова
Още от ДА! На българската храна
Коментирай