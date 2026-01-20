Хрупкаво чудо! Какво прави картофените кюфтенца неустоими

Хрупкави отвън и меки отвътре - пържените картофени кюфтета с копър са класическо домашно изкушение, което се приготвя лесно и с достъпни продукти.
Необходими продукти:
4 средно големи картофа
1 яйце
2–3 с.л. царевично брашно
2–3 с.л. галета
Сол и черен пипер на вкус
1/2 ч.л. чесън на прах (по желание)
Олио за пържене (или зехтин за печене)
Начин на приготвяне
Обелете и настържете картофите.
Потопете ги за 10–15 минути в студена вода, за да отстраните излишното нишесте.
Изцедете картофите добре и ги подсушете с чиста кърпа или кухненска хартия.
Смесете картофите с яйцето, царевичното брашно, галетата, солта, пипера и чесъна.
Оформете малки кюфтенца с ръце или с лъжица – колкото желаете.
Пържене: Загрейте олиото в тиган и пържете кюфтенцата по 3–4 минути от всяка страна, докато станат златисти и хрупкави.
Печене: Подредете кюфтенцата върху хартия за печене, напръскайте с малко олио и печете на 200°C около 20–25 минути, като обърнете на половината време.
Отцедете на кухненска хартия.
