Постен кейк с грис и портокали - лесен и много вкусен

Лесен и ароматен постен кейк с грис и портокали.

Приготвя се бързо, с малко продукти и става много сочен и вкусен. Перфектен десерт за следобедното кафе или когато ти се хапва нещо сладко и домашно.

Постен кейк с грис и портокали

Продукти:

2 ч.ч. грис

1 ч.ч. захар

1 ч.ч. олио

1 ч.ч. прясно изцеден портокалов сок

1-2 портокала

1 пакетче бакпулвер

1 ванилия

настъргана портокалова кора

Приготвяне: В купа смесете гриса, захарта, бакпулвера и ванилията. Добавете олиото и портокаловия сок и разбъркайте добре.

Обелете портокалите и ги нарежете на малки парчета. Добавете ги към сместа и разбъркайте.

Изсипете в намазнена форма за кекс или малка тава.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C около 35-40 минути.

