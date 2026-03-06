Постен кейк с грис и портокали - лесен и много вкусен

Лесен и ароматен постен кейк с грис и портокали.
Приготвя се бързо, с малко продукти и става много сочен и вкусен. Перфектен десерт за следобедното кафе или когато ти се хапва нещо сладко и домашно.
Постен кейк с грис и портокали
Продукти:
2 ч.ч. грис
1 ч.ч. захар
1 ч.ч. олио
1 ч.ч. прясно изцеден портокалов сок
1-2 портокала
1 пакетче бакпулвер
1 ванилия
настъргана портокалова кора
Приготвяне: В купа смесете гриса, захарта, бакпулвера и ванилията. Добавете олиото и портокаловия сок и разбъркайте добре.
Обелете портокалите и ги нарежете на малки парчета. Добавете ги към сместа и разбъркайте.
Изсипете в намазнена форма за кекс или малка тава.
Печете в предварително загрята фурна на 180°C около 35-40 минути.
