Слънчев плод задмина газа. Разтърси козметиката и лекарствата
Повиши цените на козметиката и соковете за закуска
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Повиши цените на козметиката и соковете за закуска
По-високи цени за сиренето и брашното, поветинява зелето
Домашен десерт, който се приготвя бързо и ухае невероятно
Те продават чрез социалните медии и показват, че с креативност и колективни усилия дори най-непопулярният плод може да се превърне в деликатес
Необходими продукти и начин на приготвяне
Макулната дегенерация е една от водещите причини за загуба на зрение
Диетолог каза как да ядем портокалите правилно
Товарен кораб ги транспортира до МКС
През изминалите почивни дни, Българска агенция по безопасност на храните не допусна над 22 тона плодове и зеленчуци с несъответствия при проверки на Г...
Общо 19 тона портокали и 3 тона прясно зеле с неясен произход ще бъдат върнати в Гърция. Това заяви пред "Фокус" инж. Антон Величков, заместник изпълн...
Джихадисти пускат портокали със спинозна кръв. Такова съобщение е направила македонската телевизия „Сител". Според медията в Алжир е открито голямо ко...
Може ли в портокали да има червеи? На този въпрос отговарят потребители във Фейсбук, които се натъкнаха на шокираща снимка. Мъж, който опитал въпросни...
Българската агенция по безопасност на храните е засилила контрола върху вноса на цитрусови плодове. Проверява се всяка пратка, каза пред БНТ инж. Атан...
Разсипани портокали блокираха частично движението по автомагистрала "Тракия", информира Нова телевизия. Скоростните ленти и в двете посоки си затворен...
Бой с портокали в Италия. Хиляди хора се събраха в град Ивреа, за да участват в традиционното замерване с цитрусови плодове. Традицията повелява участ...
София. Цените на храните на едро вървят нагоре, сочат данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища за изминалата седмица. Краставиците пос...