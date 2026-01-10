Жените, които превърнаха горчивото в сладко

Портокали, които струват 5 лири на полето, достигат 200–300 лири, благодарение на жените

Те сътворяват кисел сос,който е здравословен и много търсен от хора с високо кръвно и диабет

В квартал Козан, Адана, горчивите портокали, които на дървото струват не повече от 5 лири за килограм, се превръщат в истинско икономическо съкровище благодарение на петдневния труд на предприемчиви жени, пише турското издание Хюриет.

С помощта на устройство, изобретено от барабан за пране, те настъргват корите, варят ги и ги накисват за дни, за да премахнат горчивината. След това корите се превръщат в сладко, а пулпата – в кисел сос. Така плодът, който първоначално остава непродаван на пазара, придобива стойност, увеличавайки се до 60 пъти.

Гюлсум Пазарджи обяснява: „Горчивите портокали, които струват 5 лири на полето, достигат 200–300 лири след преработката. Влагаме много труд, но резултатът си струва.“

Йозлем Динлер добавя: „Нашият кисел сос е здравословен и много търсен от хора с високо кръвно и диабет. Нищо не се изхвърля. Производството продължава пет дни и резултатът е както икономическа полза, така и удовлетворение за домакинствата.“

Жените в Козан произвеждат около 5 тона годишно, продават чрез социалните медии и показват, че с креативност и колективни усилия дори най-непопулярният плод може да се превърне в деликатес. Гюлизар Динлер обобщава философски: „Щастлива жена, щастливо семейство, щастлив Козан.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com