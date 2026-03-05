Бърза и неустоима вечеря: Гювечета „по домашному“

Има ястия, които се правят почти между другото, но когато излязат от фурната, ароматът събира всички около масата. Гювечетата са точно такава българска класика – бърза вечеря, която изглежда богата и уютна, сякаш е готвена с часове.
А истината е, че има само няколко малки кухненски тайни, които правят вкуса невероятен.
Продукти (за 2 гювечета)
150 г бяло сирене
1 домат
1 малка чушка
80–100 г наденица или шунка
2 яйца
2 с.л. доматено пюре или лютеница
1 с.л. масло
щипка чубрица
щипка червен пипер
малко кашкавал (по желание)
Приготвяне
На дъното на гювечето сложете лъжичка масло и малко доматено пюре или лютеница.
Първата тайна: именно лютеницата прави соса плътен и леко сладък – стар трик от много български кухни.
Добавете нарязаната наденица, чушката и домата. Отгоре натрошете сиренето.
Поръсете с чубрица и щипка червен пипер.
Сложете гювечетата във фурната на около 200 градуса за 12–15 минути.
Втората тънкост: яйцето се чуква почти накрая. Така жълтъкът остава леко течен и прави соса кадифен.
Върнете във фурната за още 3–4 минути. Ако обичате по-богат вкус, настържете малко кашкавал отгоре.
Извадите ли ги горещи, ароматът на чубрица, сирене и печен домат прави едно нещо почти задължително – дебела филия хляб за топене в гювечето.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com