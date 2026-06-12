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Тайната на перфектния омлет

Тайната на перфектния омлет

Правилната температура, подходящият тиган и точният момент за сваляне от котлона могат да превърнат обикновените яйца в истинско кулинарно удоволствие

08 юни | 8:17
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