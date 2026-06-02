Домашната торта на баба! Излапва се за минути

масло - 70 г

Приготвяне

Яйцата се разбиват със захарта до получаване на хомогенна и пухкава смес. Към тях се добавя киселото мляко, предварително активирано със содата бикарбонат, след което сместа се разбърква до еднородност.

Прибавят се ванилията и пресятото брашно, като се разбърква до получаване на гладко тесто.

Получената смес се разделя на три равни части. В една от тях се добавя какаото и се разбърква до пълното му усвояване.

Блатовете се изпичат поотделно в тава, застлана с хартия за печене и леко намазнена, в предварително загрята фурна на 180°C. След изпичане се оставят да се охладят върху решетка.

Прясното мляко се смесва със захарта и се загрява на умерен огън до завиране. В отделен съд яйцата се разбиват, добавя се малко количество от топлото мляко, както и брашното, след което се разбърква до получаване на гладка смес.

Яйчената смес се добавя на тънка струя към млякото при непрекъснато разбъркване. Кремът се вари до сгъстяване, след което се отстранява от огъня и се добавя маслото.

Разбърква се до пълното му разтопяване и усвояване.

Блатовете се подреждат, като се редуват светъл - крем - тъмен - крем - светъл - крем. Тортата се намазва отстрани с крем и се декорира по желание със смлени орехи и настърган шоколад