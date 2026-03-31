Нети разкри как Зоната я държи във форма. Рецептите

Антоанета Добрева-Нети вдъхновява почитателите си почти всеки ден да готвят по режима „Зоната“, като показва нагледно как подбира менюто си в социалните мрежи. Актрисата, която зрителите следят и в ролята на доц. Красимира Жекова в сериала „Вяра, Надежда, Любов“, е категорична – дисциплината в храненето дава резултат.

Дори по време на гастроли из страната тя не прави компромиси. Независимо дали е в кола, на летище или пред блок маса, Нети успява да намери правилните съставки – например филе „Елена“ за протеин и солети за въглехидрати. За нея всичко опира до постоянство: когато човек има желание, винаги намира начин, съобщава вестник "Супер магазин".

Режимът „Зоната“, създаден от Бари Сиърс, е цялостна система на хранене, която цели да възстанови хормоналния баланс и да подпомогне оптималната работа на организма. Основният принцип е точната комбинация между протеини, въглехидрати и мазнини, което води до по-добър контрол на теглото, повече енергия и по-добра концентрация.

Нети стриктно следва тези правила. Когато приготвя риба, тя я използва като основен протеин, добавя картофи като въглехидрат, аспержи – които не брои заради ниската им стойност, а сосът изпълнява ролята на мазнина.

Актрисата планира храненията си предварително и пазарува в малки количества, точно според нуждите си. Тя признава, че се вдъхновява от експерта по хранене Катина Радева, която ѝ помага да поддържа режима и да го адаптира към ежедневието си. Ето две от рецептите й.

Сусамов геврек с лаваш

Продукти: 2 броя лаваш, 2 яйца, 56 гр. кашкавал, 56 г сирене, ,18 гр. сусам.

Начин на приготвяне: Разбивате добре 1 яйце + 28 гр. кашкавал. Намазвате с тази плънка първият лаваш и поставяте втория върху него. Режете на 8 триъгълника и обръщате с върха навън (виж снимките). Разбивате второто яйце + 28 гр. настърган кашкавал + 56 гр. настъргано сирене. Тази плънка правите на кръгче около широката част на триъгълниците. После завивате лаваша отгоре (вижте снимките). Поръсвате със сусама, може и в плънката да сложите половината, а другата половина отгоре. Печете в загрята фурна на 180 С за 10-15 мин.

Супа с нахут и зеленчуци

Продукти: 100 гр. праз, 65 гр. морков, 180 гр. гъби, 230 гр. броколи,

270 гр карфиол, 80 гр. нахут, 2 ч.л. зехтин, сол, черен пипер, самардала и малко куркума, копър.

Начин на приготвяне : Задушаваме за кратко в малко вода нарязаните на дребно морков и праз. След около 10 мин. добавяме и нарязаните гъби. Доливаме вода и след като кипне добавяме всички останали зеленчуци. Подправяме със сол и другите подправки и оставяме на котлона, докато се сварят зеленчуците. Готовата супа поръсваме със ситно наязан копър.

