Смущаваща гледка: Всички са притеснени за Бритни Спиърс

Посещение на ресторант от Бритни Спиърс предизвиква фурор и притеснение. Гостите твърдят, че са били свидетели на странно поведение от страна певицата, докато се хранела. Бритни повишавала тон, крещяла и дори лаела на моменти. А след това се появил и нож, пише BILD.

Смущаващите сцени са се разиграли в „Blue Dog Tavern“, квартал Шърман Оукс в Лос Анджелис. Според TMZ , Бритни Спиърс се е срещнала с мъж и жена там.

Певицата седнала с придружителите си в ъгъла на ресторанта, пише изданието, предава Ladyzone. Но спокойната атмосфера очевидно се е променила бързо. Свидетели описват ситуацията като „хаотична“ и „някак тъжна“. Мнозина първоначално не са разпознали суперзвездата. Бритни Спиърс не само крещяла, но и ходила из ресторанта с нож! Някои гости се изплашили, че може случайно да нарани някого.

Бритни се държала странно дори докато се хранела. Поръчала си бургер и пържени картофи, но почти не хапнала нищо от бургера. Вместо това, нахранила спътника си с картофките. На масата били оставени остатъци от храна, смачкани менюта и напитка. Пространството под масата ѝ изглеждало „сякаш там е било малко дете“, споделя източник на TMZ. След като напуснала ресторанта, Бритни била отведена у дома от екипа си за сигурност.

Преди да отиде в ресторанта, Бритни Спиърс е забелязана в магазин за алкохол. Записи от охранителни камери, публикувани от Daily Mail, показват как певицата пристига с Мерцедес и след това влиза в магазина „Wines of the World“ в Шърман Оукс. Припомняме, че наскоро тя получи едногодишна условна присъда след шофиране в нетрезво състояние и в момента се подлага на доброволно лечение в клиника за рехабилитация.

Говорителят на Бритни Спиърс обаче отрича всякакви предположения, че Бритни е била извън контрол. Той отхвърля разказите на очевидци като „напълно преувеличени“.

„Бритни се наслаждаваше на тиха вечеря с асистента и бодигарда си. Тя просто разказа историята за това как кучето ѝ е лаело по съседите“, се казва в изявление за Entertainment Weekly. Говорителят дава повече информация и за ситуацията с ножа.

„В никакъв момент не е застрашила никого с нож. Просто си е режела хамбургера наполовина. Цялото нещо е „абсурдно и трябва да спре незабавно!“.

