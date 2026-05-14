Шеметна италианка омагьоса Мел Гибсън-целува я в Рим

Сърцето на Мел Гибсън отново е изпълнено с вълнение, съобщава vesti.bg. Пет месеца след като се раздели с Розалинд Рос, актьорът бе забелязан в Рим в компанията на Антонела Салвучи – зашеметяваща 44-годишна италианска актриса и модел. Двамата не прикриваха близостта си, докато се наслаждаваха на романтиката на италианската столица. През януари Смелото сърце стана на 70.

Кадрите, заснети по време на вечерна разходка, показват звездата от „Смело сърце“ да целува новата си страст, да се разхожда прегърнат с нея и да споделя интимни моменти на някои от най-емблематичните места в града.

Рос беше партньорка на Гибсън в продължение на девет години и е майка на най-малкия му син.

Вечерта изглеждаше досущ като сцена от филм. Мел и Антонела вечеряха в известния ресторант за морски дарове Micalusi Real Fish, след което се отправиха на обиколка из вечния град. По-късно бяха забелязани в сребрист автомобил, шофиран от самата Салвучи.

Около 23:30 ч. двамата посетиха панорамната площадка „Зодиак“ – популярно място за романтични срещи сред местните, откъдето се открива спираща дъха гледка към силуета на Рим. Те спряха и до фонтана „Аква Паола“, където обективите ги уловиха да споделят страстна целувка.

Въпреки очевидната химия между двете звезди, източници, близки до актьора от „Какво искат жените“, побързаха да охладят страстите. Пред TMZ те заявиха, че Гибсън все още е необвързан, а снимките просто са запечатали приятелско сбогуване преди завръщането му в САЩ. Тази версия обаче трудно се връзва с кадрите на прегърнатата и целуваща се двойка.

Коя е Антонела Салвучи?

Родена в Италия, Салвучи е актриса, модел и водеща с богата кариера в телевизията и модата. Макар да работи предимно в родината си, международната ѝ популярност расте. В социалните мрежи тя има над 100 000 последователи, с които споделя моменти от професионалния си път и пътуванията си.

Наскоро тя бе отличена на наградите Niche Awards Italy 2026 за глобално влияние като международна актриса. Сред последните ѝ изяви е ролята на Клаудия в проекта Sinatra! Eternity, което е поредното доказателство за нейната артистична многостранност.

Появата на актьора с Антонела идва в период на лична промяна. През декември бе обявена раздялата му с 35-годишната сценаристка Розалинд Рос. Двамата бяха заедно близо десетилетие и имат 9-годишен син на име Ларс. Според списание People, двойката всъщност е прекратила връзката си тихомълком около година преди официалното изявление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com