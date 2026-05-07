"Той нахлу в живота ми - ослепително красив, дълбоко романтичен, пират авантюрист"

Джейн Фонда отдаде почит на бившия си съпруг Тед Търнър - основателят на американската новинарска мрежа CNN, след смъртта му. Търнър почина на 6 май, той беше на 87-годишна възраст.

Актрисата сподели емоционална публикация в Instgram, посветена на Търнър и придружена със снимка, на която двама са прегърнати, предава NOVA.

Медийната компания Turner Enterprises обяви смъртта на Търнър във вторник, а публикация на уебсайта ѝ гласи, че той е „починал спокойно“ и „заобиколен от семейството си“.

88-гошината Фонда, която е носителка на "Златен глобус" и "Оскар" и е политически активист и активист за човешките права написа:

"МОИТЕ НЕЗАБАВНИ МИСЛИ ЗА ТЕД: Той нахлу в живота ми - ослепително красив, дълбоко романтичен, авантюрист пират и аз никога повече не бях същата. Той имаше нужда от мен. Никой никога не ми беше казвал, че има нужда от мен. А той не беше обикновено човешко същество, което имаше нужда от мен, това беше създателят на CNN и Turner Classic Movies, който беше спечелил America's Cup като най-великия ветроходец в света. Той имаше голям живот, блестящ ум и извисяващо се чувство за хумор".

"Той можеше и да се грижи за мен. Това също беше ново. Да бъда нужна и обгрижвана едновременно е трансформиращо. Тед Търнър ми помогна да повярвам в себе си. Той ми даде увереност", пише още звездата от "Барбарела". "Той също ме научи на повече от всеки друг или от часовете в училище - най-вече за дивата природа ... но също и за бизнеса и стратегията. Тед беше изключителен стратег. Вероятно му беше вродено. Но в колежа той изучаваше класическите книги ... А плаването с големи кораби, както правеше, допълнително усъвършенстваше тези стратегически таланти, които след това вложи в бизнеса си с голям успех", допълва Фонда.

Тя разказва още, че Търнър е обичал състезанията, а самият той е бил предизвикателство. "Както каза нашият приятел Рон Олсън: „Тед беше страхотен учител, често с пример", споделя още звездата. "Обичах Тед с цялото си сърце. Виждам го в рая сега с всички диви животни, на които е помогнал да бъдат възстановени от изчезване ... всички те са се събрали пред перлените порти, аплодират и му благодарят за спасяването на техния вид", пише още актрисата от "Боси в парка".











Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com